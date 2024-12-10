10 декабря 2024

Глава Салехарда Титовский подвел итоги Года семьи и детства

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в Салехарде появилось 79 многодетных семей
В 2024 году в Салехарде появилось 79 многодетных семей Фото:

Глава Салехарда Алексей Титовский подвел итоги Года семьи и детства. Мэр сообщил, что в ямальской столице стало больше многодетных семей.

«Салехард провожает Год семьи и детства. Главным итогом я считаю рост в Салехарде количества многодетных семей. Их стало на 79 больше. Сегодня в нашем городе 1626 семей, воспитывающих трех и более ребятишек», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

В 2024 году в Салехарде 19 семей улучшили свои жилищные условия. Также Титовский отметил семейную пару Родиона и Кристины Пуйко. Это первая семья ямальцев, которая уехала вместе на СВО. «Когда Родион получил ранение, Кристина не просто выхаживала мужа, была рядом каждую минуту, она в буквальном смысле поставила его на ноги. Вместе они прошли восхитительный и сложный путь», — рассказал Титовский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде 10 декабря официально открыли ледовый городок и зажгли огни на городской елке. Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона.

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Глава Салехарда Алексей Титовский подвел итоги Года семьи и детства. Мэр сообщил, что в ямальской столице стало больше многодетных семей. «Салехард провожает Год семьи и детства. Главным итогом я считаю рост в Салехарде количества многодетных семей. Их стало на 79 больше. Сегодня в нашем городе 1626 семей, воспитывающих трех и более ребятишек», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. В 2024 году в Салехарде 19 семей улучшили свои жилищные условия. Также Титовский отметил семейную пару Родиона и Кристины Пуйко. Это первая семья ямальцев, которая уехала вместе на СВО. «Когда Родион получил ранение, Кристина не просто выхаживала мужа, была рядом каждую минуту, она в буквальном смысле поставила его на ноги. Вместе они прошли восхитительный и сложный путь», — рассказал Титовский. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде 10 декабря официально открыли ледовый городок и зажгли огни на городской елке. Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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