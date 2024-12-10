Глава Салехарда Титовский подвел итоги Года семьи и детства

Глава Салехарда Алексей Титовский подвел итоги Года семьи и детства. Мэр сообщил, что в ямальской столице стало больше многодетных семей.
«Салехард провожает Год семьи и детства. Главным итогом я считаю рост в Салехарде количества многодетных семей. Их стало на 79 больше. Сегодня в нашем городе 1626 семей, воспитывающих трех и более ребятишек», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
В 2024 году в Салехарде 19 семей улучшили свои жилищные условия. Также Титовский отметил семейную пару Родиона и Кристины Пуйко. Это первая семья ямальцев, которая уехала вместе на СВО. «Когда Родион получил ранение, Кристина не просто выхаживала мужа, была рядом каждую минуту, она в буквальном смысле поставила его на ноги. Вместе они прошли восхитительный и сложный путь», — рассказал Титовский.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде 10 декабря официально открыли ледовый городок и зажгли огни на городской елке. Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона.
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