10 декабря 2024

Пермяк засудил соседа, пчелы которого его постоянно кусали

© Служба новостей «URA.RU»
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Пчелы с соседнего участка прилетали и нападали на пермяка
Пчелы с соседнего участка прилетали и нападали на пермяка Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) через суд заставил соседа-пчеловода развернуть ульи и поставить между участками глухой забор. Он устал от укусов пчел, а беседы с соседом не помогали.

«У пчеловода на участке размещено 15 ульев. При этом места, откуда вылетают пчелы направлены в сторону соседнего участки. Также между участками вместо глухого забора была сетка рабица. Из-за этого пчелы проникали на участок пермяка и постоянно кусали его. Не выдержав, мужчина обратился в суд», — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.

Отмечается, что страдающий от укусов пчел мужчина много раз пытался поговорить с соседом, но тот не реагировал на просьбы. Пострадавший при этом опасался за свою жизнь, поскольку у него установлен кардиостимулятор, а укусы пчел неоднократно приводили его к госпитализации в больницу. Суд встал на сторону страдающего мужчины, но пчеловод исполнил решение суда только после того, как приставы запретили ему выезжать за границу.

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Житель Кунгура (Пермский край) через суд заставил соседа-пчеловода развернуть ульи и поставить между участками глухой забор. Он устал от укусов пчел, а беседы с соседом не помогали. «У пчеловода на участке размещено 15 ульев. При этом места, откуда вылетают пчелы направлены в сторону соседнего участки. Также между участками вместо глухого забора была сетка рабица. Из-за этого пчелы проникали на участок пермяка и постоянно кусали его. Не выдержав, мужчина обратился в суд», — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю. Отмечается, что страдающий от укусов пчел мужчина много раз пытался поговорить с соседом, но тот не реагировал на просьбы. Пострадавший при этом опасался за свою жизнь, поскольку у него установлен кардиостимулятор, а укусы пчел неоднократно приводили его к госпитализации в больницу. Суд встал на сторону страдающего мужчины, но пчеловод исполнил решение суда только после того, как приставы запретили ему выезжать за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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