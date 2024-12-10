Пермяк засудил соседа, пчелы которого его постоянно кусали

Житель Кунгура (Пермский край) через суд заставил соседа-пчеловода развернуть ульи и поставить между участками глухой забор. Он устал от укусов пчел, а беседы с соседом не помогали.
«У пчеловода на участке размещено 15 ульев. При этом места, откуда вылетают пчелы направлены в сторону соседнего участки. Также между участками вместо глухого забора была сетка рабица. Из-за этого пчелы проникали на участок пермяка и постоянно кусали его. Не выдержав, мужчина обратился в суд», — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.
Отмечается, что страдающий от укусов пчел мужчина много раз пытался поговорить с соседом, но тот не реагировал на просьбы. Пострадавший при этом опасался за свою жизнь, поскольку у него установлен кардиостимулятор, а укусы пчел неоднократно приводили его к госпитализации в больницу. Суд встал на сторону страдающего мужчины, но пчеловод исполнил решение суда только после того, как приставы запретили ему выезжать за границу.
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