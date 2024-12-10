10 декабря 2024

В Тюмени назвали самые прибыльные вакансии

В Тюмени по итогам года самой высокооплачиваемой сферой стало строительство
© Служба новостей «URA.RU»
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Бетонщики в этом году заработали больше всего
Бетонщики в этом году заработали больше всего Фото:

Самые прибыльные вакансии в Тюмени сосредоточены в строительной сфере. Зарплаты специалистов за год увеличились до 63%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Работа».

«За период с января по ноябрь текущего года самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для бетонщиков — за год они выросли на 56% и достигли 142 086 рублей в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 145%», — сообщили аналитики.

На втором месте по уровню зарплат оказались строители. Средняя оплата труда в 2024 году составляла 114 373 рубля, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на этих специалистов увеличился на 24%.

Стропальщики также вошли в топ высокооплачиваемый профессий в строительстве. Соискателям в среднем предлагают зарплату в размере 97 818 рублей, что на 18% выше, чем в прошлом году. Число вакансий при этом увеличилось на 63%.

Эксперты связывают положительную динамику в строительной сфере с несколькими фактами. «Число вакансий специалистов в этой структуре активно растет: такая востребованность связана с развитием отрасли, реализацией крупных инфраструктурных проектов и строительством объектов по всей России. Для привлечения квалифицированных кадров в текущих условиях работодатели начали предлагать соискателям более высокие зарплаты и различные дополнительные бонусы», — рассказал директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов.

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Самые прибыльные вакансии в Тюмени сосредоточены в строительной сфере. Зарплаты специалистов за год увеличились до 63%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Работа». «За период с января по ноябрь текущего года самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для бетонщиков — за год они выросли на 56% и достигли 142 086 рублей в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 145%», — сообщили аналитики. На втором месте по уровню зарплат оказались строители. Средняя оплата труда в 2024 году составляла 114 373 рубля, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на этих специалистов увеличился на 24%. Стропальщики также вошли в топ высокооплачиваемый профессий в строительстве. Соискателям в среднем предлагают зарплату в размере 97 818 рублей, что на 18% выше, чем в прошлом году. Число вакансий при этом увеличилось на 63%. Эксперты связывают положительную динамику в строительной сфере с несколькими фактами. «Число вакансий специалистов в этой структуре активно растет: такая востребованность связана с развитием отрасли, реализацией крупных инфраструктурных проектов и строительством объектов по всей России. Для привлечения квалифицированных кадров в текущих условиях работодатели начали предлагать соискателям более высокие зарплаты и различные дополнительные бонусы», — рассказал директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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