Почти 3 млрд рублей выделено регионам на курсы русского языка для мигрантов

Регионам ежегодно на программу адаптации и интеграции иностранных граждан государство выделяет почти три млрд рублей. На эти средства будут организованы курсы русского языка для детей мигрантов. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщила депутат Ирина Яровая. Трансляция велась на официальном сайте ГД.
«Первая задача — это изучение русского языка. Государство на эти цели выделяет бюджетные средства в размере двух млрд 730 млн рублей», — заявила Яровая.
Ранее в Госдуме приняли в первом чтении закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов не владеющих русским языком. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть его во втором и третьем чтениях уже 11 декабря. Принятие законопроекта станет дополнительным стимулом для надлежащего исполнения уже созданной программы адаптации и интеграции иностранных граждан, подчеркнула Яровая.
В школах страны на сегодняшний день обучается порядка 160 тысяч детей иностранных граждан. Среди них 200 тысяч воспитываются в детских садах. Сложности со знанием русского языка в начале учебного года были зафиксированы у 41% из этих детей.
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