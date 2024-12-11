Ледовый каток впервые в Перми зальют на набережной

Ледовый каток в Перми впервые появится на набережной Камы. Его зальют на территории Большого амфитеатра, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
«На площадке Большого амфитеатра набережной впервые разместится ледовый каток. Он появится благодаря участию пермского бизнес-сообщества», — рассказал Соснин на заседании правительства Пермского края. Работать каток будет с 28 декабря по 9 февраля.
По словам главы города, с 28 декабря на набережной откроется Приемная Деда Мороза. На променадной части набережной все каникулы будут проводить различные интерактивные мероприятия. 4 января здесь широко отметят День Снеговика.
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