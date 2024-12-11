В Кремле заявили о выполнении миссии в Сирии

Россия в свое время оказала помощь Сирии в борьбе с террористами и помогла стабилизировать ситуацию после того, как она стала угрожать всему региону. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия тогда выполнила свою миссию.
«Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию», — заявил Песков.
Он добавил, что после этого руководство тогдашнего президента Сирии Башара Асада активно занималось развитием своей страны. Это развитие, по словам Пескова, привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии.
Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как пал политический режим Асада, рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в
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