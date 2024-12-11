В Кремле заявили о выполнении миссии в Сирии

Песков: Россия выполнила свою миссию в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия очень многое сделала для Сирии, заявил Песков Фото:

Россия в свое время оказала помощь Сирии в борьбе с террористами и помогла стабилизировать ситуацию после того, как она стала угрожать всему региону. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия тогда выполнила свою миссию.

«Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию», — заявил Песков.

Он добавил, что после этого руководство тогдашнего президента Сирии Башара Асада активно занималось развитием своей страны. Это развитие, по словам Пескова, привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии.

Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как пал политический режим Асада, рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Россия в свое время оказала помощь Сирии в борьбе с террористами и помогла стабилизировать ситуацию после того, как она стала угрожать всему региону. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия тогда выполнила свою миссию. «Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию», — заявил Песков. Он добавил, что после этого руководство тогдашнего президента Сирии Башара Асада активно занималось развитием своей страны. Это развитие, по словам Пескова, привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии. Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как пал политический режим Асада, рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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