В Кремле заявили о выполнении миссии в Сирии

Песков: Россия выполнила свою миссию в Сирии

11 декабря 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Россия очень многое сделала для Сирии, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в свое время оказала помощь Сирии в борьбе с террористами и помогла стабилизировать ситуацию после того, как она стала угрожать всему региону. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия тогда выполнила свою миссию. «Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию», — заявил Песков. Он добавил, что после этого руководство тогдашнего президента Сирии Башара Асада активно занималось развитием своей страны. Это развитие, по словам Пескова, привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии. Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как пал политический режим Асада, рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия в свое время оказала помощь Сирии в борьбе с террористами и помогла стабилизировать ситуацию после того, как она стала угрожать всему региону. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия тогда выполнила свою миссию. «Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию», — заявил Песков. Он добавил, что после этого руководство тогдашнего президента Сирии Башара Асада активно занималось развитием своей страны. Это развитие, по словам Пескова, привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии. Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как пал политический режим Асада, рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.