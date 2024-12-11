Политика Власть Песков рассказал о количестве российских военных в Сирии Песков сказал, что не имеет точных данных о количестве военных РФ в Сирии 11 декабря 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Песков ответил на вопрос о количестве военных РФ в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет точных данных, отвечая на вопрос о количестве российских военных, находящихся в Сирии. Об этом он сообщил журналистам. «Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу», — подчеркнул Дмитрий Песков. На данный момент предполагается, что в Сирии могут находиться несколько тысяч российских военных. Ранее стало известно, что ситуация на военных базах России в Сирии остается напряженной. Однако паники среди личного состава нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет точных данных, отвечая на вопрос о количестве российских военных, находящихся в Сирии. Об этом он сообщил журналистам. «Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу», — подчеркнул Дмитрий Песков. На данный момент предполагается, что в Сирии могут находиться несколько тысяч российских военных. Ранее стало известно, что ситуация на военных базах России в Сирии остается напряженной. Однако паники среди личного состава нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям