Песков рассказал о количестве российских военных в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет точных данных, отвечая на вопрос о количестве российских военных, находящихся в Сирии. Об этом он сообщил журналистам.
«Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу», — подчеркнул Дмитрий Песков. На данный момент предполагается, что в Сирии могут находиться несколько тысяч российских военных.
Ранее стало известно, что ситуация на военных базах России в Сирии остается напряженной. Однако паники среди личного состава нет.
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