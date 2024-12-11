Песков рассказал о количестве российских военных в Сирии

Песков сказал, что не имеет точных данных о количестве военных РФ в Сирии
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Песков ответил на вопрос о количестве военных РФ в Сирии Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет точных данных, отвечая на вопрос о количестве российских военных, находящихся в Сирии. Об этом он сообщил журналистам.

«Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу», — подчеркнул Дмитрий Песков. На данный момент предполагается, что в Сирии могут находиться несколько тысяч российских военных.

Ранее стало известно, что ситуация на военных базах России в Сирии остается напряженной. Однако паники среди личного состава нет.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет точных данных, отвечая на вопрос о количестве российских военных, находящихся в Сирии. Об этом он сообщил журналистам. «Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу», — подчеркнул Дмитрий Песков. На данный момент предполагается, что в Сирии могут находиться несколько тысяч российских военных. Ранее стало известно, что ситуация на военных базах России в Сирии остается напряженной. Однако паники среди личного состава нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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