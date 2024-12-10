Врачи из ХМАО первыми в России спасли пациента от ампутации с помощью ультразвука

Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели уникальную операцию по лечению тромбоза с помощью ультразвука и спасли пациента от ампутации. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале.
«Первые в России! Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели инновационную рентгенэндоваскулярную операцию с использованием ультразвуковой методики для лечения тромбоза артерий нижних конечностей», — написал Паськов.
Югорчанин был госпитализирован с диагнозом острая ишемия правой нижней конечности. Ему грозила ампутация, однако специалисты смогли сохранить ему ногу. В течение шести часов они ультразвуком разрушили образовавшиеся тромбы и имплантировали два стента для кровообращения.
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