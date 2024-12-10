10 декабря 2024

Врачи из ХМАО первыми в России спасли пациента от ампутации с помощью ультразвука

Хирурги Сургута первыми в России удалили тромб с помощью ультразвука
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Сургута удалили тромб с помощью ультразвука
Врачи Сургута удалили тромб с помощью ультразвука Фото:

Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели уникальную операцию по лечению тромбоза с помощью ультразвука и спасли пациента от ампутации. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале.

«Первые в России! Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели инновационную рентгенэндоваскулярную операцию с использованием ультразвуковой методики для лечения тромбоза артерий нижних конечностей», — написал Паськов.

Югорчанин был госпитализирован с диагнозом острая ишемия правой нижней конечности. Ему грозила ампутация, однако специалисты смогли сохранить ему ногу. В течение шести часов они ультразвуком разрушили образовавшиеся тромбы и имплантировали два стента для кровообращения.

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Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели уникальную операцию по лечению тромбоза с помощью ультразвука и спасли пациента от ампутации. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале. «Первые в России! Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели инновационную рентгенэндоваскулярную операцию с использованием ультразвуковой методики для лечения тромбоза артерий нижних конечностей», — написал Паськов. Югорчанин был госпитализирован с диагнозом острая ишемия правой нижней конечности. Ему грозила ампутация, однако специалисты смогли сохранить ему ногу. В течение шести часов они ультразвуком разрушили образовавшиеся тромбы и имплантировали два стента для кровообращения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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