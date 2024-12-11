Посетители главного ледового городка на пермской эспланаде могут начать лизать скульптуры, которые будут представлять собой различные сладкие угощения. Такое шуточное предположение сделал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства. После доклада главы Перми Эдуарда Соснина о подготовке города к Новогодним каникулам Махонин напомнил чиновникам о необходимости обеспечить безопасность во время празднования.
«Эдуард Олегович наставит всяких скульптур в виде десертов, а любознательные любители сладкого языки наприлепляют к ним. А мы потом будем им экстренно оказывать помощь. Поэтому все должно быть налажено», — пошутил губернатор.
В этом году ледовый городок на эспланаде будет объединен темой «Большое пермское чаепитие». «Особенность этого года в том, что мы ушли от полного льда, и добавили декоративные объекты, которые представляют восемь реальных десертов, созданных пермскими шеф-кондитерами. Их оригинальные формы будут масштабированы и представлены на тарелках из льда», — сообщил сегодня глава Перми Соснин. Комплекс будет открыт 27-28 декабря.
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