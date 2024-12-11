Противники исправцентра в поселке Комсомольский обратились к Путину. Видео

Противники открытия исправцентра в поселке Комсомольский обратились к Путину
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В исправительном центре планируется разместить 70 осужденных
В исправительном центре планируется разместить 70 осужденных Фото:

Жители поселка Комсомольский в Пермском крае записали видеообращение к Владимиру Путину. Они просят не допустить открытие исправительного центра для заключенных в центре поселка. Видеозапись обращения жительница поселка Елена Барыбина прислала в редакцию URA.RU.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители поселка Комсомольский, обращаемся к вам. Здание, где планируется разместить 7 осужденных мужчин, находится в центре поселка. Оно стоит в единственной деловой зоне и в центре единственного сквера в поселке с детскими и спортивными площадками. Просим вас помочь нам в разрешении сложившейся ситуации», — говорит на видео жительница поселка.

Против открытия исправцентра выступили 1500 человек, они оставили свои подписи против размещения осужденных в центре главного сквера. В сентябре они провели митинг, где высказали свое мнение и обратились к губернатору Дмитрию Махонину.

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Жители поселка Комсомольский в Пермском крае записали видеообращение к Владимиру Путину. Они просят не допустить открытие исправительного центра для заключенных в центре поселка. Видеозапись обращения жительница поселка Елена Барыбина прислала в редакцию URA.RU. «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители поселка Комсомольский, обращаемся к вам. Здание, где планируется разместить 7 осужденных мужчин, находится в центре поселка. Оно стоит в единственной деловой зоне и в центре единственного сквера в поселке с детскими и спортивными площадками. Просим вас помочь нам в разрешении сложившейся ситуации», — говорит на видео жительница поселка. Против открытия исправцентра выступили 1500 человек, они оставили свои подписи против размещения осужденных в центре главного сквера. В сентябре они провели митинг, где высказали свое мнение и обратились к губернатору Дмитрию Махонину.
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