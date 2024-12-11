«Единая Россия» проконтролирует капремонт школ в 2025-2027 годы

«Единая Россия» проконтролирует проведение капитального ремонта в российских школах в период с 2025 по 2027 годы. Об этом рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
«Контроль за капремонтом школ, детсадов, техникумов, как и контроль за строительством этой категории объектов, остается одним из базовых критериев оценки вовлеченности депутатов в работу на местах. Мы должны быть уверены в том, что по собранным наказам есть не просто решение, а конкретные сроки исполнения этого народного поручения», — приводит слова Якушева пресс-служба «Единой России».
16 декабря «Единая Россия» проведет всероссийский штаб, посвященный президентским программам капремонта и строительства образовательных учреждений. Депутаты «Единой России» закреплены за 3 210 школами, 276 учреждениями среднего профессионального образования и 837 детскими садами, которые включены в обновленный перечень на 2025-2027 годы. Также планируется строительство 68 новых школ и 63 детских садов.
По словам Владимира Якушева, результаты работы депутатов учтут при поддержке их кандидатур на выборах, в том числе в 2026 году. В следующем году партия планирует представить публичный отчет о реализации народной программы, который покажет участие «Единой России» в социальных проектах, включая строительство и ремонт образовательных объектов.
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