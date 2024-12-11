Орбан экстренно созвонился с Путиным

11 декабря 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан созвонился с Владимиром Путиным Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экстренно созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский конфликт и обстановку на Ближнем Востоке, а также обсудили экономическое сотрудничество друг с другом. «По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. <…> Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике», — отмечается в telegram-канале Кремля. В ходе разговора Орбан высказал заинтересованность в разрешении конфликта на Украине. Он готов содействовать в этом, ища различные способы разрешения конфликта при помощи дипломатии с участием стран Запада. В свою очередь, Путин высказал свою точку зрению по поводу конфликта с Киевом и отметил деструктивную политику последней. Также страны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в частности — в Сирии. Ранее Орбан эмоционально отреагировал на первый запуск ракетной системы «Орешник». Он тогда отметил, что страны Запада должны быть осмотрительнее в своих действиях. До этого Орбан совершал ряд дипломатических поездок, причем как в Россию, так и на Украину. Месяцем ранее российский президент совершил еще один звонок с западным лидером — канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан экстренно созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский конфликт и обстановку на Ближнем Востоке, а также обсудили экономическое сотрудничество друг с другом. «По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. <…> Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике», — отмечается в telegram-канале Кремля. В ходе разговора Орбан высказал заинтересованность в разрешении конфликта на Украине. Он готов содействовать в этом, ища различные способы разрешения конфликта при помощи дипломатии с участием стран Запада. В свою очередь, Путин высказал свою точку зрению по поводу конфликта с Киевом и отметил деструктивную политику последней. Также страны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в частности — в Сирии. Ранее Орбан эмоционально отреагировал на первый запуск ракетной системы «Орешник». Он тогда отметил, что страны Запада должны быть осмотрительнее в своих действиях. До этого Орбан совершал ряд дипломатических поездок, причем как в Россию, так и на Украину. Месяцем ранее российский президент совершил еще один звонок с западным лидером — канцлером ФРГ Олафом Шольцем.