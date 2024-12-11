«Отчаяние налицо»: продюсер прокомментировал слитые интимные фото Анны Асти

Вот уже несколько дней не утихают обсуждения обнаженных фотографий певицы Анны Асти, которые оказались в сети. Имя артистки не сходит с заголовков, так что многие могли заподозрить певицу в подготовленной пиар-компании. Продюсер Павел Рудченко рассказал URA.RU, что музыканты действительно часто прибегают к подобному черному пиару. Но вряд ли Анна Асти — в их числе.
«Артисты, конечно же, прибегают к различным способам набрать популярность, в зависимости от того, какой это артист и насколько он дорожит своей репутацией», — считает Павел Рудченко. «Но в данном случае, конкретно по поводу Анны Асти, я не думаю, что это была такая продуманная пиар-акция. Здесь всё-таки налицо именно отчаяние певицы».
Однако, по мнению продюсера, скандал со слитыми интимными фотографиями певицы может сыграть ей на руку. «Идёт просто неимоверное привлечение внимания к певице», — считает Павел Рудченко. «Это может стать очень неплохой пиар-компанией».
В частности, история со слитыми фотографиями может помочь певице заинтересовать мужскую аудиторию. «Плюс ко всему, певица обладает, скажем так, хорошими женскими формами и находится в отличной форме», — заключил продюсер.
Напомним, что в понедельник в сети оказались интимные фотографии артистки Анны Асти. Откровенные снимки тут же привлекли внимание общественности и вызвали резонанс — их обсуждали и в СМИ, и в соцсетях.
Сама артистка после случившегося призналась, что ее в течение нескольких месяцев шантажировали мошенники, которые получили доступ к данным телефона певицы.
«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — прокомментировала ситуацию Анна Асти.
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