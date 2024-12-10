Студентка Югорского госуниверситета Виктория Отшамова поборется за победу в международном конкурсе красоты «Мисс студенчества Финно–Угрии». В конкурсе участвуют еще девять девушек.
«Виктория представляет ХМАО. Она активно занимается спортом, включая национальные виды — прыжки через нарты, гребля на обласах. Также увлекается традиционно-прикладным творчеством. Мастерски владеет техниками резьбы по дереву, изготовления посуды из бересты и бисероплетения», — рассказали организаторы конкурса в соцсети «ВКонтакте».
Конкуренцию югорчанке составляют девять студенток из Мордовии, Удмуртии, ЯНАО, Марий Эл, Коми. Победительницу выберут на гала-концерте в Ханты-Мансийске.
В 2023 году титул «Мисс студенчества Финно–Угрии» взяла мордовская студентка. Тогда ХМАО также представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».
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