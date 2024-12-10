10 декабря 2024

Студентка из ХМАО поборется за победу в международном конкурсе красоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в конкурсе участвуют 10 студенток
Всего в конкурсе участвуют 10 студенток Фото:

Студентка Югорского госуниверситета Виктория Отшамова поборется за победу в международном конкурсе красоты «Мисс студенчества Финно–Угрии». В конкурсе участвуют еще девять девушек.

«Виктория представляет ХМАО. Она активно занимается спортом, включая национальные виды — прыжки через нарты, гребля на обласах. Также увлекается традиционно-прикладным творчеством. Мастерски владеет техниками резьбы по дереву, изготовления посуды из бересты и бисероплетения», — рассказали организаторы конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Конкуренцию югорчанке составляют девять студенток из Мордовии, Удмуртии, ЯНАО, Марий Эл, Коми. Победительницу выберут на гала-концерте в Ханты-Мансийске.

В 2023 году титул «Мисс студенчества Финно–Угрии» взяла мордовская студентка. Тогда ХМАО также представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».

Студентка ЮГУ Виктория Отшамова претендует на победу в конкурсе красоты «Мисс студенчества Финно–Угрии»
Студентка ЮГУ Виктория Отшамова претендует на победу в конкурсе красоты «Мисс студенчества Финно–Угрии»
Фото:

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Студентка Югорского госуниверситета Виктория Отшамова поборется за победу в международном конкурсе красоты «Мисс студенчества Финно–Угрии». В конкурсе участвуют еще девять девушек. «Виктория представляет ХМАО. Она активно занимается спортом, включая национальные виды — прыжки через нарты, гребля на обласах. Также увлекается традиционно-прикладным творчеством. Мастерски владеет техниками резьбы по дереву, изготовления посуды из бересты и бисероплетения», — рассказали организаторы конкурса в соцсети «ВКонтакте». Конкуренцию югорчанке составляют девять студенток из Мордовии, Удмуртии, ЯНАО, Марий Эл, Коми. Победительницу выберут на гала-концерте в Ханты-Мансийске. В 2023 году титул «Мисс студенчества Финно–Угрии» взяла мордовская студентка. Тогда ХМАО также представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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