Аналог проекта «Время героев» появится в Челябинской области. Видео

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Прямая линия с Текслером. Челябинск
Создание программы Текслер анонсировал во время прямой линии Фото:

Региональная программа, аналогичная проекту «Время героев», появится в Челябинской области. Об этом 11 декабря заявил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, передает корреспондент URA.RU.

«Такую программу героев организуем в Челябинской области для ребят, которые готовы после военной службы пойти на гражданскую. Будем организовывать социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут много пользы в родном регионе», — сказал Текслер, отвечая на вопрос журналистов о создании аналога проекта «Время героев».

«Время героев» — это программа по подготовке кадров по специальному обучению участников СВО. Программа направлена на подготовку кадров для государственной службы и «формирование новой элиты» РФ. Стартовала она 1 марта 2024 года.

Текслер 11 декабря провел прямую линию. О чем южноуральцы спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Региональная программа, аналогичная проекту «Время героев», появится в Челябинской области. Об этом 11 декабря заявил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, передает корреспондент URA.RU. «Такую программу героев организуем в Челябинской области для ребят, которые готовы после военной службы пойти на гражданскую. Будем организовывать социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут много пользы в родном регионе», — сказал Текслер, отвечая на вопрос журналистов о создании аналога проекта «Время героев». «Время героев» — это программа по подготовке кадров по специальному обучению участников СВО. Программа направлена на подготовку кадров для государственной службы и «формирование новой элиты» РФ. Стартовала она 1 марта 2024 года. Текслер 11 декабря провел прямую линию. О чем южноуральцы спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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