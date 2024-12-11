Создание программы Текслер анонсировал во время прямой линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональная программа, аналогичная проекту «Время героев», появится в Челябинской области. Об этом 11 декабря заявил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии, передает корреспондент URA.RU.

«Такую программу героев организуем в Челябинской области для ребят, которые готовы после военной службы пойти на гражданскую. Будем организовывать социальный лифт этим ребятам. Уверен, что они принесут много пользы в родном регионе», — сказал Текслер, отвечая на вопрос журналистов о создании аналога проекта «Время героев».

«Время героев» — это программа по подготовке кадров по специальному обучению участников СВО. Программа направлена на подготовку кадров для государственной службы и «формирование новой элиты» РФ. Стартовала она 1 марта 2024 года.

Текслер 11 декабря провел прямую линию. О чем южноуральцы спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.