Общество Стало известно, за кого вышла замуж Ивлеева Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака 11 декабря 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака. Об этом сообщает telegram-канал «Беспощадный пиарщик». «Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака. <…> Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония будет позже», — передают авторы канала. Бегак ведет программу «Правила жизни» на канале «Россия-Культура». Ранее он был женат, у него есть дочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака. Об этом сообщает telegram-канал «Беспощадный пиарщик». «Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака. <…> Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония будет позже», — передают авторы канала. Бегак ведет программу «Правила жизни» на канале «Россия-Культура». Ранее он был женат, у него есть дочь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям