Стало известно, за кого вышла замуж Ивлеева

Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака
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Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака Фото:

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака. Об этом сообщает telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

«Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака. <…> Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония будет позже», — передают авторы канала.

Бегак ведет программу «Правила жизни» на канале «Россия-Культура». Ранее он был женат, у него есть дочь.

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Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака. Об этом сообщает telegram-канал «Беспощадный пиарщик». «Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака. <…> Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония будет позже», — передают авторы канала. Бегак ведет программу «Правила жизни» на канале «Россия-Культура». Ранее он был женат, у него есть дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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