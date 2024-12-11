Стало известно, за кого вышла замуж Ивлеева

Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака. Об этом сообщает telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
«Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака. <…> Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония будет позже», — передают авторы канала.
Бегак ведет программу «Правила жизни» на канале «Россия-Культура». Ранее он был женат, у него есть дочь.
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