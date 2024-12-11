Медиазвезда и фермер: за кого вышла замуж Анастасия Ивлеева

Мужем Ивлеевой стал телеведущий Филипп Бегак

11 декабря 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Филиппу Бегаку 32 года, до Насти Ивлеевой он был дважды женат Фото: Instagram/filipp_begak (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Блогер Анастасия Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, во второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался 32-летний телеведущий Филипп Бегак с собственным фермерским хозяйством. URA.RU рассказывает, чем известен новоизбранный муж Ивлеевой. По стопам отца Филипп родился в семье талантливых художников и рос на Кипре. С ранних лет он был окружен культурой и искусством, что несомненно повлияло на его дальнейший выбор профессии. Он пошел по стопам отца Алексея Бегака, который также являлся ведущим программы «Правила жизни» на канале «Культура», пока не скончался в 2022 году. Известно, что свое образование Бегак получал в Великобритании. «Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, для меня это созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель. Я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, это мои правила жизни», — говорил новоиспеченный телеведущий, комментируя свое решение продолжить дело отца на канале «Культура». С телевидением Филипп Бегак был связан с 19 лет. Например, в 2011 году он занимался производством программы с «Новым годом» на телеканале «Россия 1», активно продвигаясь по карьерной лестнице. Фермерство как страсть и профессия Филипп не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Бегак активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Он подробно иллюстрирует процессы подготовки к посевной, выращивания пшеницы и ржи, а также уход за коровами, козами, баранами и курами. Филипп также активно продвигает продажу натуральных продуктов питания, которые выращены без использования химических добавок. По его словам, такая продукция объединяет в себе вкусовые и полезные свойства, что делает ее привлекательной для гурманов и поклонников здорового питания. Личная жизнь Филиппа Бегака На днях стало известно, что Анастасия Ивлеевы вышла замуж за Филиппа Бегака Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press Филипп Бегак предпочитает держать свою личную жизнь в тайне от общественности, хотя изредка делится снимками в соцсетях. От первого брака у него есть дочь Василиса. В 2022 году Филипп сообщил, что живет со своей второй женой, имя которой он предпочел не разглашать. Однако в декабре 2024 года его имя вновь оказалось в центре внимания медиа из-за новостей о замужестве Анастасии Ивлеевой. Сообщается, что именно Бегак стал ее избранником. Кроме своей профессиональной деятельности, Филипп увлекается сноубордингом и путешествиями. Он посетил множество стран, включая Германию, Францию и Нидерланды. Еще в детстве он увлекался рыбалкой и часто фотографировался с уловом. Богатая родословная Родословная Филиппа Бегака включает знаменитостей советской культуры. Его дедушка по материнской линии — советский писатель Юлиан Семенов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны», а бабушка Екатерина — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской от первого брака и падчерица советского писателя Сергея Михалкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, во второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался 32-летний телеведущий Филипп Бегак с собственным фермерским хозяйством. URA.RU рассказывает, чем известен новоизбранный муж Ивлеевой. Филипп родился в семье талантливых художников и рос на Кипре. С ранних лет он был окружен культурой и искусством, что несомненно повлияло на его дальнейший выбор профессии. Он пошел по стопам отца Алексея Бегака, который также являлся ведущим программы «Правила жизни» на канале «Культура», пока не скончался в 2022 году. Известно, что свое образование Бегак получал в Великобритании. С телевидением Филипп Бегак был связан с 19 лет. Например, в 2011 году он занимался производством программы с «Новым годом» на телеканале «Россия 1», активно продвигаясь по карьерной лестнице. Филипп не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Бегак активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Он подробно иллюстрирует процессы подготовки к посевной, выращивания пшеницы и ржи, а также уход за коровами, козами, баранами и курами. Филипп также активно продвигает продажу натуральных продуктов питания, которые выращены без использования химических добавок. По его словам, такая продукция объединяет в себе вкусовые и полезные свойства, что делает ее привлекательной для гурманов и поклонников здорового питания. Филипп Бегак предпочитает держать свою личную жизнь в тайне от общественности, хотя изредка делится снимками в соцсетях. От первого брака у него есть дочь Василиса. В 2022 году Филипп сообщил, что живет со своей второй женой, имя которой он предпочел не разглашать. Однако в декабре 2024 года его имя вновь оказалось в центре внимания медиа из-за новостей о замужестве Анастасии Ивлеевой. Сообщается, что именно Бегак стал ее избранником. Кроме своей профессиональной деятельности, Филипп увлекается сноубордингом и путешествиями. Он посетил множество стран, включая Германию, Францию и Нидерланды. Еще в детстве он увлекался рыбалкой и часто фотографировался с уловом. Родословная Филиппа Бегака включает знаменитостей советской культуры. Его дедушка по материнской линии — советский писатель Юлиан Семенов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны», а бабушка Екатерина — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской от первого брака и падчерица советского писателя Сергея Михалкова.