Челябинская область в преддверии новогодних праздников оказалась среди лидеров по числу бронирований отелей в Уральском федеральном округе (УрФО). На нее пришлось 30,5% всех броней отелей на Урале, сообщили 11 декабря в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Этой зимой среди всех субъектов Уральского федерального округа (УрФО) наибольшим спросом пользуются отели, расположенные в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Лидер по количеству бронирований отелей — Свердловская область, доля от всех бронирований отелей по УрФО составляет 34,1%. На втором месте — Челябинская область с показателем в 30,5%», — сообщили в пресс-службе.
Также в тройку самых популярных туристических направлений для зимнего отдыха вошла Тюменская область. На данный регион пришлось 28,6% от общего числа бронирований по УрФО.
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