Алексей Текслер сообщили, что первая индексация зарплат бюджетников пройдет в январе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 декабря объявил о повышениях зарплат работникам бюджетной сферы в 2025 году. Как заявил Текслер в ходе прямой линии с населением, первая индексация произойдет 1 января.

«С 1 января будет индексация зарплаты бюджетников на 4%. Дальше в течение года, думаю, будем еще индексировать в зависимости от ситуации, которая сложится», — заявил Текслер.

Глава региона добавил, что повышение может быть не единственным. На принятие последующих решение повлияют различные факторы. Среди них губернатор назвал рост коммунальных тарифов в июле и увеличение зарплат в экономике в целом. Чтобы обеспечить паритет, региональные власти подготовились к последующим индексациям.

За три часа общения с гражданами поступило свыше 10,7 тысячи обращений. Текслер пообещал, что все они будут рассмотрены. Вопросы касались развития инфраструктуры населенных пунктов, туризма, бюджетной сферы, решения социальных проблем. Губернатор отметил, что областные власти потратили на выплату компенсаций пострадавшим от паводка более трех миллиардов рублей.