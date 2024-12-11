В Миассе по заказу сожгли иномарку

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Злоумышленники подожгли автомобиль умышленно Фото:

В Миассе (Челябинская область) злоумышленники совершили заказной поджог автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, поджигателей оперативно задержали.

«Подозреваемым поступил заказ на поджог автомобиля Ford Focus. За выполнение задания им пообещали заплатить 60 тысяч рублей. В вечерние время злоумышленники прибыли на указанный заказчиком адрес, нашли транспортное средство, облили его горючий жидкостью и подожгли. Сняв все на видео, подозреваемые скрылись в неизвестном направлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сотрудники угрозыска, прибыв на месте, отработали все версии произошедшего и вышли на след предполагаемых преступников. Они были оперативно установлены и задержаны.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая поиск заказчика преступления и мотивы его поступка», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Миассе (Челябинская область) злоумышленники совершили заказной поджог автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, поджигателей оперативно задержали. «Подозреваемым поступил заказ на поджог автомобиля Ford Focus. За выполнение задания им пообещали заплатить 60 тысяч рублей. В вечерние время злоумышленники прибыли на указанный заказчиком адрес, нашли транспортное средство, облили его горючий жидкостью и подожгли. Сняв все на видео, подозреваемые скрылись в неизвестном направлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сотрудники угрозыска, прибыв на месте, отработали все версии произошедшего и вышли на след предполагаемых преступников. Они были оперативно установлены и задержаны. «В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая поиск заказчика преступления и мотивы его поступка», — отметили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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