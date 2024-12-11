На популярный маршрут автобуса в Челябинске выйдут 18 новых машин

11 декабря 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Маршрут автобуса №24 переводят на регтариф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 13 декабря будет переведен на регтариф маршрут автобуса №24. На линию выйдут 18 новеньких низкопольных машин большого класса. «С 13 декабря маршрут автобуса №24 „ЖК Ньютон — ЧМК“ переводится на регулируемый тариф. На маршруте будут работать 18 автобусов большого класса с интервалом 8-12 минут», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Обновленный маршрут больше не будет следовать до сада Мичуринец. Большие низкопольные автобусы оснащены кондиционерами, безналичной оплатой проезда, валидаторами и будут отображаться на картах. На линию выпустят машины не ранее 2024 года производства. Первый рейс от проспекта Родионова стартует в 05:30, последний в 22:20. Первый рейс от ЧМК — в 06:10, последний в 22:25 каждый день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 13 декабря будет переведен на регтариф маршрут автобуса №24. На линию выйдут 18 новеньких низкопольных машин большого класса. «С 13 декабря маршрут автобуса №24 „ЖК Ньютон — ЧМК“ переводится на регулируемый тариф. На маршруте будут работать 18 автобусов большого класса с интервалом 8-12 минут», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Обновленный маршрут больше не будет следовать до сада Мичуринец. Большие низкопольные автобусы оснащены кондиционерами, безналичной оплатой проезда, валидаторами и будут отображаться на картах. На линию выпустят машины не ранее 2024 года производства. Первый рейс от проспекта Родионова стартует в 05:30, последний в 22:20. Первый рейс от ЧМК — в 06:10, последний в 22:25 каждый день.