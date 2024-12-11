На популярный маршрут автобуса в Челябинске выйдут 18 новых машин

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Маршрут автобуса №24 переводят на регтариф Фото:

В Челябинске с 13 декабря будет переведен на регтариф маршрут автобуса №24. На линию выйдут 18 новеньких низкопольных машин большого класса.

«С 13 декабря маршрут автобуса №24 „ЖК Ньютон — ЧМК“ переводится на регулируемый тариф. На маршруте будут работать 18 автобусов большого класса с интервалом 8-12 минут», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Обновленный маршрут больше не будет следовать до сада Мичуринец. Большие низкопольные автобусы оснащены кондиционерами, безналичной оплатой проезда, валидаторами и будут отображаться на картах. На линию выпустят машины не ранее 2024 года производства. Первый рейс от проспекта Родионова стартует в 05:30, последний в 22:20. Первый рейс от ЧМК — в 06:10, последний в 22:25 каждый день.

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В Челябинске с 13 декабря будет переведен на регтариф маршрут автобуса №24. На линию выйдут 18 новеньких низкопольных машин большого класса. «С 13 декабря маршрут автобуса №24 „ЖК Ньютон — ЧМК“ переводится на регулируемый тариф. На маршруте будут работать 18 автобусов большого класса с интервалом 8-12 минут», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Обновленный маршрут больше не будет следовать до сада Мичуринец. Большие низкопольные автобусы оснащены кондиционерами, безналичной оплатой проезда, валидаторами и будут отображаться на картах. На линию выпустят машины не ранее 2024 года производства. Первый рейс от проспекта Родионова стартует в 05:30, последний в 22:20. Первый рейс от ЧМК — в 06:10, последний в 22:25 каждый день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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