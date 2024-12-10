В ХМАО вполовину выросло число нелегальных мигрантов в 2024 году

В ХМАО за 10 месяцев 2024 года выросло число нелегальных мигрантов. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии региона по противодействию экстремизму, пишет мэрия Мегиона на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Число иностранцев, незаконно находящихся на территории автономного округа, выросло на 51%. 8911 человек получили гражданство РФ за 10 месяцев 2024 года, в 55 случаях было отказано в процедуре», — сообщает мэрия.
В регионе находится 40 382 иностранца, 704 оформили разрешение на временное проживание. Количество иностранцев, поставленных на миграционный учет, снизилось на 14%.
Ранее URA.RU писало о сферах, в которых мигрантам запретят работать в 2025 году. Среди них няни, курьеры и парикмахеры.
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