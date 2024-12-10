10 декабря 2024

В ХМАО вполовину выросло число нелегальных мигрантов в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Число нелегалов выросло на 51% за 10 месяцев
Число нелегалов выросло на 51% за 10 месяцев Фото:

В ХМАО за 10 месяцев 2024 года выросло число нелегальных мигрантов. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии региона по противодействию экстремизму, пишет мэрия Мегиона на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Число иностранцев, незаконно находящихся на территории автономного округа, выросло на 51%. 8911 человек получили гражданство РФ за 10 месяцев 2024 года, в 55 случаях было отказано в процедуре», — сообщает мэрия.

В регионе находится 40 382 иностранца, 704 оформили разрешение на временное проживание. Количество иностранцев, поставленных на миграционный учет, снизилось на 14%.

Ранее URA.RU писало о сферах, в которых мигрантам запретят работать в 2025 году. Среди них няни, курьеры и парикмахеры.

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В ХМАО за 10 месяцев 2024 года выросло число нелегальных мигрантов. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии региона по противодействию экстремизму, пишет мэрия Мегиона на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Число иностранцев, незаконно находящихся на территории автономного округа, выросло на 51%. 8911 человек получили гражданство РФ за 10 месяцев 2024 года, в 55 случаях было отказано в процедуре», — сообщает мэрия. В регионе находится 40 382 иностранца, 704 оформили разрешение на временное проживание. Количество иностранцев, поставленных на миграционный учет, снизилось на 14%. Ранее URA.RU писало о сферах, в которых мигрантам запретят работать в 2025 году. Среди них няни, курьеры и парикмахеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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