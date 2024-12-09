09 декабря 2024

Стало известно, в каких сферах запретят работать мигрантам в ХМАО в 2025 году

В ХМАО в 2025 году мигрантам запретят работать нянями, курьерами и парикмахерами
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантам запретят работать курьерами в ХМАО
Мигрантам запретят работать курьерами в ХМАО Фото:

В ХМАО список сфер, где запрещено работать мигрантам, увеличится до 23 пунктов. Изменения начнут действовать 2025 года, написано на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

«Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности... Постановляю установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами… иностранных граждан… по следующим видам экономической деятельности», — следует из документа. Всего запрет будет распространяться на 23 сферы.

Среди них: производство детского питания и диетических продуктов, кондиционирование воздуха и обеспечение электричеством, газом, паром, торговля табачными изделиями и алкоголем, забор, очистка и распределение воды. Также под запрет попадает работа курьером, продавцом, врачом, учителем, сиделкой, няней, парикмахером, тренером, таксистом, сотрудником химчистки, сухопутного транспорта, финорганизаций, ремонта часов, мебели, техники, обуви и прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Проект постановления губернатора Югры Руслана Кухарука уже прошел общественные слушания и антимонопольную экспертизу. После его опубликования работодатели должны будут привести число иностранных работников в соответствие с новыми правилами. В пояснительной записке отмечается, что такие меры должны сохранить баланс трудовых ресурсов, способствовать трудоустройству россиян, повысить их благосостояние и снизить риски для здоровья.

Новые запреты Кухарук анонсировал еще на прямой линии. При этом глава региона добавил, что несмотря на ограничения, округ заинтересован в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов.

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В ХМАО список сфер, где запрещено работать мигрантам, увеличится до 23 пунктов. Изменения начнут действовать 2025 года, написано на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения. «Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности... Постановляю установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами… иностранных граждан… по следующим видам экономической деятельности», — следует из документа. Всего запрет будет распространяться на 23 сферы. Среди них: производство детского питания и диетических продуктов, кондиционирование воздуха и обеспечение электричеством, газом, паром, торговля табачными изделиями и алкоголем, забор, очистка и распределение воды. Также под запрет попадает работа курьером, продавцом, врачом, учителем, сиделкой, няней, парикмахером, тренером, таксистом, сотрудником химчистки, сухопутного транспорта, финорганизаций, ремонта часов, мебели, техники, обуви и прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. Проект постановления губернатора Югры Руслана Кухарука уже прошел общественные слушания и антимонопольную экспертизу. После его опубликования работодатели должны будут привести число иностранных работников в соответствие с новыми правилами. В пояснительной записке отмечается, что такие меры должны сохранить баланс трудовых ресурсов, способствовать трудоустройству россиян, повысить их благосостояние и снизить риски для здоровья. Новые запреты Кухарук анонсировал еще на прямой линии. При этом глава региона добавил, что несмотря на ограничения, округ заинтересован в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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