Новак наградил гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области

Тюменская область стала лучшей в шести номинациях премии «Лидеры инвестиционного развития-2024». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. Там добавили, что генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов получил памятную статуэтку от вице-премьера РФ Александра Новака.
«Вице-премьер РФ Александр Новак вручил памятную статуэтку генеральному директору Инвестиционного агентства Николаю Пуртову. Тюменская область получила Гран-при и признана лучшей в пяти номинациях», — указано в публикации Инфоцентра.
Там добавили, что Тюменская область получила награды в номинациях:
- Агентство развития года;
- лучший инвестиционный портал;
- лучшая инвестиционная карта
- лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный — заместитель главы Тюменского муниципального района Сергей Ивченко;
- признание коллег — руководитель Инвестагентства Николай Пуртов.
На получение призов премии «Лидеры инвестиционного развития-2024» претендовали 64 региона. Всего было рассмотрено 246 заявок.
Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в число 36-ти пилотных регионов РФ, в которых займутся формированием инвестпредложений для бизнеса. Это часть нового этапа развития регионального стандарта, реализацией которого в регионе занимается Инвестиционное агентство.
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