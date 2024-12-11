Новак наградил гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области

Тюменская область стала лауреатом премии «Лидеры инвестиционного развития-2024»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве подвели итоги премии «Лидеры инвестиционного развития-2024»
В Москве подвели итоги премии «Лидеры инвестиционного развития-2024» Фото:

Тюменская область стала лучшей в шести номинациях премии «Лидеры инвестиционного развития-2024». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. Там добавили, что генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов получил памятную статуэтку от вице-премьера РФ Александра Новака.

«Вице-премьер РФ Александр Новак вручил памятную статуэтку генеральному директору Инвестиционного агентства Николаю Пуртову. Тюменская область получила Гран-при и признана лучшей в пяти номинациях», — указано в публикации Инфоцентра.

Там добавили, что Тюменская область получила награды в номинациях: 

  • Агентство развития года;
  • лучший инвестиционный портал;
  • лучшая инвестиционная карта
  • лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный — заместитель главы Тюменского муниципального района Сергей Ивченко;
  • признание коллег — руководитель Инвестагентства Николай Пуртов.

На получение призов премии «Лидеры инвестиционного развития-2024» претендовали 64 региона. Всего было рассмотрено 246 заявок.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в число 36-ти пилотных регионов РФ, в которых займутся формированием инвестпредложений для бизнеса. Это часть нового этапа развития регионального стандарта, реализацией которого в регионе занимается Инвестиционное агентство.

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Тюменская область стала лучшей в шести номинациях премии «Лидеры инвестиционного развития-2024». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. Там добавили, что генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов получил памятную статуэтку от вице-премьера РФ Александра Новака. «Вице-премьер РФ Александр Новак вручил памятную статуэтку генеральному директору Инвестиционного агентства Николаю Пуртову. Тюменская область получила Гран-при и признана лучшей в пяти номинациях», — указано в публикации Инфоцентра. Там добавили, что Тюменская область получила награды в номинациях:  На получение призов премии «Лидеры инвестиционного развития-2024» претендовали 64 региона. Всего было рассмотрено 246 заявок. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в число 36-ти пилотных регионов РФ, в которых займутся формированием инвестпредложений для бизнеса. Это часть нового этапа развития регионального стандарта, реализацией которого в регионе занимается Инвестиционное агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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