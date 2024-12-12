Челябинцам раскрыли, что случится на рынке новостроек в 2025 году

Челябинский рынок недвижимости переживает период активного развития, особенно в сегменте новостроек. В последние три-четыре года появляются проекты в разных классах — от стандарта до комфорта и даже элитных предложений. Однако, несмотря на обилие вариантов, доступность жилья остается под вопросом из-за отсутствия выгодных ипотечных программ. Так считает генеральный директор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный, рассказавший об этом URA.RU 12 декабря 2024 года.
«На сегодняшний день в Челябинске представлено много качественных объектов недвижимости, но приобрести их большинству потенциальных покупателей сложно из-за высокой ставки ипотеки. Этот фактор сдерживает развитие рынка, и многие специалисты сходятся во мнении, что необходимо искать альтернативные решения», — подчеркнул Корытный.
Он также добавил, что сейчас обсуждаются различные инициативы, направленные на улучшение ситуации. Девелоперские компании уже рассматривают возможность создания собственных программ поддержки клиентов, включая скидки, рассрочку платежей и другие формы стимулирования спроса.
По словам Корытного, Челябинск активно застраивается новыми жилыми комплексами, предлагая покупателям разнообразные варианты квартир. Но при этом финансовые условия приобретения нового жилья остаются крайне сложными для большинства жителей города. Высокие ставки по ипотеке делают покупку новой квартиры практически невозможной без значительных накоплений.
Тем временем жители Челябинска все чаще рассматривают предложения в пригороде. По данным экспертов, наибольшим спросом пользуются объекты в районах, прилегающих к северо-западной части города, традиционно к ним относится Сосновский район.
Очевидно , что в ближайшее время наибольшей популярностью там будут пользоваться квартиры площадью 50–80 квадратных метров, расположенные в жилых комплексах, имеющих концепцию и потенциально развитую инфраструктуру. Наиболее современными и привлекательными проектами на сегодня уже являются «Город L-Town» и «Хюгге», совмещающие в себе концепцию, инфраструктуру, современные архитектурные и планировочные решения. Также предлагающие покупателю широкий спектр выбора объектов недвижимости от квартиры — таунхауса до собственного дома с участком.
«Эти объекты становятся идеальным решением для людей, работающих дистанционно. Для них близость к природе и наличие необходимой инфраструктуры важнее ежедневных поездок в центр города», — отметил Корытный.
Учитывая отсутствие выгодных программ кредитования, очевидно снижение продаж в челябинских новостройках в 2025 году. При этом благодаря применению собственных программ от застройщиков, таких как скидки и рассрочки, различные акции, особенно на объекты 80+ квадратных метров, способствующих удержанию желаемого объема продаж, ситуация может стабилизироваться.
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