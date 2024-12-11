В Пермском крае тарифы ЖКУ в 2025 году вырастут сильнее всего в стране

Тарифы ЖКУ вырастут более, чем на 20%
Тарифы на услуги ЖКУ в Пермском крае подорожают на 21% в 2025 году. Это самый высокий показатель роста в стране.
«Выше всего тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в Пермском крае. Они увеличатся на 21%», — передает слова заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой News.ru.
Она отметила, что стоимость каждого отдельного ресурса высчитывается на уровне региона. При это рост на воду, электричество, отопление будут повышены не на одинаковый показатель.
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