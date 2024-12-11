В Челябинске впервые прошла народная ресторанная премия. Фото, видео

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В Челябинске прошла премия RestoNews Awards-2024
В Челябинске прошла премия RestoNews Awards-2024 Фото:

В Челябинске впервые прошла в оффлайн-формате ресторанная премия RestoNews Awards. Как сообщил URA.RU создатель премии Азат Сапармамедов, в 11 сезоне появилась номинация «Официант года».

«Премия проходит 11-й год, но впервые проводим ее оффлайн. Рестораторы и участники голосования давно просили провести в таком формате, но бюджета не было. В 2024 году сработались с партнерами, пришли спонсоры, которые помогли организовать мероприятие. Каждый год я стараюсь менять номинации. Есть и основные: например, лучший ресторан, бар или шеф-повар. В этом году решили добавить номинацию „Лучший официант“», — рассказал URA.RU организатор и рестоблогер Сапармамедов.

Новой номинацией стал «Лучший официант», сообщил Азат Сапармамедов
Новой номинацией стал «Лучший официант», сообщил Азат Сапармамедов
Фото:

В шорт-лист народной премии попало десять представителей каждой из десяти номинации. Часть претендентов на победу пришли с командой, кто-то отправил на вручение по одному сотруднику. Среди гостей оказались официанты, управляющие, шеф-бармены, повара, директора и владельцы заведений.

По данным организаторов премии, за год число заведений в Челябинске выросло на 11%. Город вошел в топ-5 по росту количества точек общепита в России, насчитывая около пяти тысяч предприятий.

Тройка лучших в топ-10

В номинации «Открытие года» челябинцы голосовали за место, которое стало любимым в 2024 году. Третье место присудили появившемуся год назад ресторану Аllu, второе — ресторану «Два мира», который до ноября был «Ноем». Лидером номинации стал бар Horizon.

Третье место за доставку забрал ресторан «Гонг», на второе попал «Натурадо». Звание лучших досталось корнерам 4Pho.

В номинации «Лучший напиток» ТОП-3 открыла рюмочная «Фортепьяно» с авторскими настойками. В голосовании их опередили «Гонг» с коктейлем «Алый петух» и ресторан «Буфет на Большой» с коктейлем «Зюраткуль».

На третьем месте в списке лучших баров Челябинска оказался «Сквот», на втором — «ПитерБар». Лидером номинации выбрали рестобар Siberia Lounge.

В случае с лучшим блюдом тройку лидеров открыл стейк мясника из «Буфета на Большой», ближе к победе подобрался том ям из 4Pho. Победителем стал ресторан «Гонг» с курицей кунг пао.

В номинации «Лучший шеф-повар» третье место забрал Владислав Зинченко из ресторана Barbaresco, второе — Николай лапшин из Amore Mio. Вновь звание лучших забрал ресторан «Гонг», а вместе с ним и «Камчатка» с шефом Игорем Прохоровым.

Лучшим заведением по результатам премии стали рестораны «Буфет на большой» (третье место), Аllu (второе) и En Ferio (первое).

Среди кофеен лучшей стала «Шоколадка», а официантом года Анастасия Ретуева из ресторана «Манама мама». Народным голосованием также избрали лучший кальян Челябинска.

Голосование прошло в два этапа — на первом гости заведений в режиме онлайн отправляли названия и имена претендентов на победу. После подсчета сообщений, за рестораны и бары, набравшие наибольшее число голосов, предложили проголосовать в опросе.

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В Челябинске впервые прошла в оффлайн-формате ресторанная премия RestoNews Awards. Как сообщил URA.RU создатель премии Азат Сапармамедов, в 11 сезоне появилась номинация «Официант года». «Премия проходит 11-й год, но впервые проводим ее оффлайн. Рестораторы и участники голосования давно просили провести в таком формате, но бюджета не было. В 2024 году сработались с партнерами, пришли спонсоры, которые помогли организовать мероприятие. Каждый год я стараюсь менять номинации. Есть и основные: например, лучший ресторан, бар или шеф-повар. В этом году решили добавить номинацию „Лучший официант“», — рассказал URA.RU организатор и рестоблогер Сапармамедов. В шорт-лист народной премии попало десять представителей каждой из десяти номинации. Часть претендентов на победу пришли с командой, кто-то отправил на вручение по одному сотруднику. Среди гостей оказались официанты, управляющие, шеф-бармены, повара, директора и владельцы заведений. Тройка лучших в топ-10 В номинации «Открытие года» челябинцы голосовали за место, которое стало любимым в 2024 году. Третье место присудили появившемуся год назад ресторану Аllu, второе — ресторану «Два мира», который до ноября был «Ноем». Лидером номинации стал бар Horizon. Третье место за доставку забрал ресторан «Гонг», на второе попал «Натурадо». Звание лучших досталось корнерам 4Pho. В номинации «Лучший напиток» ТОП-3 открыла рюмочная «Фортепьяно» с авторскими настойками. В голосовании их опередили «Гонг» с коктейлем «Алый петух» и ресторан «Буфет на Большой» с коктейлем «Зюраткуль». На третьем месте в списке лучших баров Челябинска оказался «Сквот», на втором — «ПитерБар». Лидером номинации выбрали рестобар Siberia Lounge. В случае с лучшим блюдом тройку лидеров открыл стейк мясника из «Буфета на Большой», ближе к победе подобрался том ям из 4Pho. Победителем стал ресторан «Гонг» с курицей кунг пао. В номинации «Лучший шеф-повар» третье место забрал Владислав Зинченко из ресторана Barbaresco, второе — Николай лапшин из Amore Mio. Вновь звание лучших забрал ресторан «Гонг», а вместе с ним и «Камчатка» с шефом Игорем Прохоровым. Лучшим заведением по результатам премии стали рестораны «Буфет на большой» (третье место), Аllu (второе) и En Ferio (первое). Среди кофеен лучшей стала «Шоколадка», а официантом года Анастасия Ретуева из ресторана «Манама мама». Народным голосованием также избрали лучший кальян Челябинска. Голосование прошло в два этапа — на первом гости заведений в режиме онлайн отправляли названия и имена претендентов на победу. После подсчета сообщений, за рестораны и бары, набравшие наибольшее число голосов, предложили проголосовать в опросе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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