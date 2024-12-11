В Челябинске впервые прошла в оффлайн-формате ресторанная премия RestoNews Awards. Как сообщил URA.RU создатель премии Азат Сапармамедов, в 11 сезоне появилась номинация «Официант года».
«Премия проходит 11-й год, но впервые проводим ее оффлайн. Рестораторы и участники голосования давно просили провести в таком формате, но бюджета не было. В 2024 году сработались с партнерами, пришли спонсоры, которые помогли организовать мероприятие. Каждый год я стараюсь менять номинации. Есть и основные: например, лучший ресторан, бар или шеф-повар. В этом году решили добавить номинацию „Лучший официант“», — рассказал URA.RU организатор и рестоблогер Сапармамедов.
В шорт-лист народной премии попало десять представителей каждой из десяти номинации. Часть претендентов на победу пришли с командой, кто-то отправил на вручение по одному сотруднику. Среди гостей оказались официанты, управляющие, шеф-бармены, повара, директора и владельцы заведений.
По данным организаторов премии, за год число заведений в Челябинске выросло на 11%. Город вошел в топ-5 по росту количества точек общепита в России, насчитывая около пяти тысяч предприятий.
Тройка лучших в топ-10
В номинации «Открытие года» челябинцы голосовали за место, которое стало любимым в 2024 году. Третье место присудили появившемуся год назад ресторану Аllu, второе — ресторану «Два мира», который до ноября был «Ноем». Лидером номинации стал бар Horizon.
Третье место за доставку забрал ресторан «Гонг», на второе попал «Натурадо». Звание лучших досталось корнерам 4Pho.
В номинации «Лучший напиток» ТОП-3 открыла рюмочная «Фортепьяно» с авторскими настойками. В голосовании их опередили «Гонг» с коктейлем «Алый петух» и ресторан «Буфет на Большой» с коктейлем «Зюраткуль».
На третьем месте в списке лучших баров Челябинска оказался «Сквот», на втором — «ПитерБар». Лидером номинации выбрали рестобар Siberia Lounge.
В случае с лучшим блюдом тройку лидеров открыл стейк мясника из «Буфета на Большой», ближе к победе подобрался том ям из 4Pho. Победителем стал ресторан «Гонг» с курицей кунг пао.
В номинации «Лучший шеф-повар» третье место забрал Владислав Зинченко из ресторана Barbaresco, второе — Николай лапшин из Amore Mio. Вновь звание лучших забрал ресторан «Гонг», а вместе с ним и «Камчатка» с шефом Игорем Прохоровым.
Лучшим заведением по результатам премии стали рестораны «Буфет на большой» (третье место), Аllu (второе) и En Ferio (первое).
Среди кофеен лучшей стала «Шоколадка», а официантом года Анастасия Ретуева из ресторана «Манама мама». Народным голосованием также избрали лучший кальян Челябинска.
Голосование прошло в два этапа — на первом гости заведений в режиме онлайн отправляли названия и имена претендентов на победу. После подсчета сообщений, за рестораны и бары, набравшие наибольшее число голосов, предложили проголосовать в опросе.
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