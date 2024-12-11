В ХМАО рухнули цены на авиабилеты до Москвы

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели билеты до Москвы. Цены на перелеты из Сургута в столицу России в январе снизились примерно на 20%.
«Стоимость прямого перелета из Сургута в Москву, например, на 20 января в одну сторону составляет менее 6,5 тысяч рублей. До этого цена билета была более восьми тысяч рублей. Соответственно, снижение составило около 20%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».
Прежде всего снижение цен заметно на вторую половину января, а также начало февраля. Билеты из Нижневартовска в Москву обойдутся дороже. Цены на рейсы с пересадкой примерно в эти же даты начинаются с восьми тысяч рублей, а прямые стоят около 11-12 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, куда зимой можно отправиться на отдых из ХМАО. Среди возможных вариантов, аналитики OneTwoTrip называли Дубай, Казань и Узбекистан.
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