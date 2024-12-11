В ХМАО рухнули цены на авиабилеты до Москвы

Авиабилеты из Сургута в Москву подешевели на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты на январь из Сургута в Москву упали в цене
Перелеты на январь из Сургута в Москву упали в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели билеты до Москвы. Цены на перелеты из Сургута в столицу России в январе снизились примерно на 20%.

«Стоимость прямого перелета из Сургута в Москву, например, на 20 января в одну сторону составляет менее 6,5 тысяч рублей. До этого цена билета была более восьми тысяч рублей. Соответственно, снижение составило около 20%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».

Прежде всего снижение цен заметно на вторую половину января, а также начало февраля. Билеты из Нижневартовска в Москву обойдутся дороже. Цены на рейсы с пересадкой примерно в эти же даты начинаются с восьми тысяч рублей, а прямые стоят около 11-12 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, куда зимой можно отправиться на отдых из ХМАО. Среди возможных вариантов, аналитики OneTwoTrip называли Дубай, Казань и Узбекистан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели билеты до Москвы. Цены на перелеты из Сургута в столицу России в январе снизились примерно на 20%. «Стоимость прямого перелета из Сургута в Москву, например, на 20 января в одну сторону составляет менее 6,5 тысяч рублей. До этого цена билета была более восьми тысяч рублей. Соответственно, снижение составило около 20%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Прежде всего снижение цен заметно на вторую половину января, а также начало февраля. Билеты из Нижневартовска в Москву обойдутся дороже. Цены на рейсы с пересадкой примерно в эти же даты начинаются с восьми тысяч рублей, а прямые стоят около 11-12 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, куда зимой можно отправиться на отдых из ХМАО. Среди возможных вариантов, аналитики OneTwoTrip называли Дубай, Казань и Узбекистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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