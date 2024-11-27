Экскурсии, природа и море: куда зимой отправиться на отдых из ХМАО

Несмотря на холодное время года, жителям Югры зимой можно отправиться в теплые страны, отдохнуть на море, а также посетить столичные достопримечательности. Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip поделились с URA.RU куда можно улететь, чтобы провести зимний отпуск.
Москва
В столице всегда есть чем заняться и программу посещения можно спланировать исходя из своих вкусов и предпочтений. Например, если поездка выпадает на новогодние каникулы, стоит посвятить побольше времени прогулкам по улицам и паркам Москвы. В это время тут проходит ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество», а значит, вас ждут ярмарки, праздничные концерты и катание на коньках.
Ещё один вариант — устроить себе культурные выходные. Заранее купите билеты в театр, например, в МХТ им. Чехова, «Современник» или Большой театр, а в перерывах между спектаклями составьте маршрут по столичным музеям. В него можно включить не только всем известные Третьяковку и Пушкинский, но и ВДНХ с его многочисленными павильонами, необычный Музей темноты и атмосферный музей-театр «Булгаковский дом».
Как добраться: улететь в столицу можно из Нижневартовска — есть прямой рейс, в пути 3 часа 40 минут, а билеты туда-обратно будут стоить от 18 000 рублей. Можно улететь и из Ханты-Мансийска — прямым рейсом дорога займет чуть быстрее, 3 часа 20 минут, а билеты — от 10 500 рублей.
Кавказские Минеральные Воды
Зима здесь мягкая, без серьёзных морозов, иногда выпадает пушистый белый снег. В Минеральных Водах можно задержаться на день. Интересных достопримечательностей тут не так много. А дальше можно ехать на выбранный вами курорт.
Чаще всего туристы выбирают активный Пятигорск, где максимум развлечений и вариантов досуга, много модных кофеен и ресторанов, а ещё есть знаменитая гора Машук. Если вы предпочитаете жить в более тихом месте, вам наверняка понравится в Ессентуках — тут курортники гуляют по центральному парку и дегустируют минералку в самой крупной в регионе питьевой галерее «Пятитысячник». Маленький Железноводск привлекает любителей гор и холмов. В местном городском парке много красивых маршрутов. Кисловодск можно назвать хорошим компромиссом, если вы едете, например, с детьми-подростками и пожилыми родителями — первые тут не заскучают, а вторые не устанут от шума и суеты.
Как добраться: прямые рейсы в Минеральные Воды вылетают из Нижневартовска по вторникам, четвергам и субботам — в пути 4 часа 45 минут. Цены на билеты туда-обратно начинаются от 20 000 рублей, с пересадкой дешевле — около 12 000 рублей. До выбранного курортного города можно доехать на такси или автобусе.
Казань
В столице Татарстана красиво в любое время года, а зимой тут и вовсе волшебно. Город ярко украшают, на набережной заливают огромный каток — самый длинный в России, повсюду ярмарки и праздничные мероприятия. Погода тут вполне себе зимняя, так что прогулки по городу должны быть активными. Пройдитесь по пешеходной улице Баумана со множеством кафе и сувенирных лавок и обязательно сфотографируйте монумент коту Казанскому. Также можно отправиться в музей. На территории кремля расположены Музей ислама, Музей естественной истории Татарстана и даже филиал петербургского Эрмитажа.
Если в запасе будет несколько дней, можно посмотреть не только саму Казань, но и её окрестности. Стоит отправиться в сказочный Свияжск с красивейшими церквями, а на один день съездить на экскурсию в древний Болгар. За местным колоритом лучше отправиться в этнодеревню Татар Авылы.
Как добраться: долететь до столицы Татарстана можно прямым рейсом из Ханты-Мансийска по понедельникам и пятницам, время в пути 2 часа 20 минут, билет туда-обратно стоит от 12 000 рублей. А из Нижневартовска добраться в Казань несложно с короткой пересадкой в Москве, весь путь займёт 7 часов. Цены на билеты туда-обратно начинаются от 15 000 рублей.
Узбекистан
Эта страна медленно, но, верно, набирает популярность у российских туристов. Тут есть на что посмотреть — от строгой столицы с налётом советской эстетики до красивейших Самарканда и Бухары и древней Хивы.
Ташкент — это один из древнейших городов Средней Азии и настоящий символ братства республик Советского Союза. Тут сохранились красивые муралы и архитектурные ансамбли, есть очень интересные музеи и красивые медресе. И, конечно, восточный базар — Чорсу. Он существует со времён Великого шёлкового пути.
Ещё один город, до которого просто добраться из ХМАО — Наманган. Это второй по численности город Узбекистана. Здесь можно посмотреть на медресе Муллы-Киргиза и посетить Государственный музей истории и культуры Наманганской области. Наманган называют городом цветов, потому что они тут повсюду, даже зимой. Но лучше всего, конечно, запланировать поездку весной, когда тут проходит Фестиваль цветов.
Как добраться: в Ташкент из Нижневартовска можно улететь прямым рейсом во вторник или воскресенье, в пути 3 часа 25 минут, билеты — от 14 000 рублей в одну сторону. Ещё по пятницам есть прямые рейсы в Наманган, лететь 3 часа 50 минут, билеты — от 16 000 рублей. Россиянам для въезда нужен только загранпаспорт, если задержитесь больше чем на 15 дней, нужно зарегистрироваться по месту пребывания — в отеле это сделают за вас.
Киргизия
Эта страна в Средней Азии только набирает популярность у туристов. В ней есть и красивая природа, и интересные с точки зрения истории и достопримечательностей города, да и кухня тут заслуживает внимания. Лучше всего планировать путешествие весной или осенью, когда погода наиболее комфортная, но и зимой тут можно сделать приятную передышку от северных морозов. Температура днём редко опускается ниже, а погода обычно солнечная. В Бишкеке приятно просто гулять по городу, осматривая парки, церкви и мечети. Ещё тут расположен знаменитый Ошский базар. Стоит выделить день на поездку к озеру Иссык-Куль — водоём не замерзает даже зимой, а летом в нем можно купаться. Основная туристическая инфраструктура расположена в северной части озера.
Если же едете в Ош, вас ждёт много красоты и старины. Это самый древний город Киргизии, по некоторым данным ему более трех тысяч лет, и он застал великий Шёлковый путь. А ещё тут, по мнению киргизов, готовят совершенно исключительный плов и тандырную самсу. Как добраться: из Нижневартовска в Ош по вторникам летают прямые рейсы. В пути 3 часа 25 минут, цены на билеты туда-обратно начинаются от 45 000 рублей. С пересадкой в Новосибирске также можно долететь до Бишкека, путь займёт 6 часов, билет в обе стороны — минимум 50 000 рублей. Для въезда россиянам достаточно загранпаспорта, находиться в стране без регистрации можно до 30 дней.
Дубай, ОАЭ
Этот город регулярно бьёт мировые рекорды: тут самый высокий небоскрёб, самый большой поющий фонтан и самый впечатляющий молл с самым большим аквариумом. С огромной арки, стоящей в городском парке, открываются потрясающие виды на город, а если соскучитесь по историческим зданиям, отправляйтесь в Старый город в 20 минутах от центра — тут и рынки со специями и тканями, и узкие улочки, и крепость 1787 года постройки. Если планируете поездку в январе, учтите, что в ОАЭ в это время зима — на улице +24 градуса, а вода прогрета до +19. Если захочется тропической жары, всегда можно отправиться в Green Planet — это крупнейшая в мире рукотворная экосистема тропического леса. Советуем для контраста после этого отправиться в Ski Dubai — покататься на лыжах по склонам с настоящим снегом.
Как добраться: сперва нужно долететь до Тюмени (1 час 15 минут из Ханты-Мансийска и 2 часа 10 минут из Нижневартовска), а дальше прямым рейсом за 5 часов 50 минут. Цены на билеты туда-обратно начинаются от 33 000 рублей. Для въезда в ОАЭ понадобится загранпаспорт, а вот виза не нужна; оставаться в стране можно до 90 дней.
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