Суд продлил банкротство челябинского экс-губернатора Дубровского

11 декабря 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский пока останется банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области продлил процесс банкротства, а также срок реализации имущества, экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Срок реализации имущества гражданина Дубровского Бориса Александровича продлен до 05 июня 2025 года. Полномочия финансового управляющего Демидовой Тамары Владимировны действительны до даты завершения реализации имущества гражданина. Кроме того, в рамках настоящего дела о банкротстве имеются нерассмотренные обособленные споры, что в свою очередь также исключает возможность завершения процедуры реализации имущества гражданина», — сообщает пресс-служба. Дубровский объявлен финансово несостоятельным из-за долгов перед компанией «Монтажник». Сама компания принадлежит его семье и также признана банкротом. Обанкрочен и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области продлил процесс банкротства, а также срок реализации имущества, экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Срок реализации имущества гражданина Дубровского Бориса Александровича продлен до 05 июня 2025 года. Полномочия финансового управляющего Демидовой Тамары Владимировны действительны до даты завершения реализации имущества гражданина. Кроме того, в рамках настоящего дела о банкротстве имеются нерассмотренные обособленные споры, что в свою очередь также исключает возможность завершения процедуры реализации имущества гражданина», — сообщает пресс-служба. Дубровский объявлен финансово несостоятельным из-за долгов перед компанией «Монтажник». Сама компания принадлежит его семье и также признана банкротом. Обанкрочен и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.