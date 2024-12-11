Суд продлил банкротство челябинского экс-губернатора Дубровского

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, дубровский борис
Борис Дубровский пока останется банкротом Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области продлил процесс банкротства, а также срок реализации имущества, экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Срок реализации имущества гражданина Дубровского Бориса Александровича продлен до 05 июня 2025 года. Полномочия финансового управляющего Демидовой Тамары Владимировны действительны до даты завершения реализации имущества гражданина. Кроме того, в рамках настоящего дела о банкротстве имеются нерассмотренные обособленные споры, что в свою очередь также исключает возможность завершения процедуры реализации имущества гражданина», — сообщает пресс-служба.

Дубровский объявлен финансово несостоятельным из-за долгов перед компанией «Монтажник». Сама компания принадлежит его семье и также признана банкротом. Обанкрочен и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Арбитражный суд Челябинской области продлил процесс банкротства, а также срок реализации имущества, экс-губернатора Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Срок реализации имущества гражданина Дубровского Бориса Александровича продлен до 05 июня 2025 года. Полномочия финансового управляющего Демидовой Тамары Владимировны действительны до даты завершения реализации имущества гражданина. Кроме того, в рамках настоящего дела о банкротстве имеются нерассмотренные обособленные споры, что в свою очередь также исключает возможность завершения процедуры реализации имущества гражданина», — сообщает пресс-служба. Дубровский объявлен финансово несостоятельным из-за долгов перед компанией «Монтажник». Сама компания принадлежит его семье и также признана банкротом. Обанкрочен и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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