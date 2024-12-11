На активы сына челябинского экс-губернатора Дубровского не нашлось покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес Александра Дубровского (в центре) покупателей заинтересовать не смог
Бизнес Александра Дубровского (в центре) покупателей заинтересовать не смог Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Никто не заявился на торги по продаже активов сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александра, признанного банкротом. Это следует из данных сервиса СБИС и «Федресурс».

«Торги завершены. Число покупателей: 0», — говорится в сообщении по каждому лоту. Дата проведения новых торгов пока не сообщается. С молотка пытались продать движимое и недвижимое имущество Дубровского-младшего.

Автомобиль Porsche 911 Carrera выставили за восемь миллионов рублей, моторную лодку Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей. Также на экспозиции была доля в размере 76% в уставном капитале ООО «Управляющая компания „Станичная“». Кроме того, на открытом аукционе не удалось найти покупателей на автоприцеп за 70 тысяч рублей и гараж за 300 тысяч рублей. Все активы уже выставлялись на продажу, но и тогда покупателей не нашлось.

Дубровский-младший объявлен банкротом в январе 2022 года. Общая сумма его долга составляет 1,3 млрд рублей. Также признаны банкротами глава семьи Борис Дубровский и семейная компания «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никто не заявился на торги по продаже активов сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александра, признанного банкротом. Это следует из данных сервиса СБИС и «Федресурс». «Торги завершены. Число покупателей: 0», — говорится в сообщении по каждому лоту. Дата проведения новых торгов пока не сообщается. С молотка пытались продать движимое и недвижимое имущество Дубровского-младшего. Автомобиль Porsche 911 Carrera выставили за восемь миллионов рублей, моторную лодку Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей. Также на экспозиции была доля в размере 76% в уставном капитале ООО «Управляющая компания „Станичная“». Кроме того, на открытом аукционе не удалось найти покупателей на автоприцеп за 70 тысяч рублей и гараж за 300 тысяч рублей. Все активы уже выставлялись на продажу, но и тогда покупателей не нашлось. Дубровский-младший объявлен банкротом в январе 2022 года. Общая сумма его долга составляет 1,3 млрд рублей. Также признаны банкротами глава семьи Борис Дубровский и семейная компания «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...