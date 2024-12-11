На активы сына челябинского экс-губернатора Дубровского не нашлось покупателей

Никто не заявился на торги по продаже активов сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александра, признанного банкротом. Это следует из данных сервиса СБИС и «Федресурс».
«Торги завершены. Число покупателей: 0», — говорится в сообщении по каждому лоту. Дата проведения новых торгов пока не сообщается. С молотка пытались продать движимое и недвижимое имущество Дубровского-младшего.
Автомобиль Porsche 911 Carrera выставили за восемь миллионов рублей, моторную лодку Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей. Также на экспозиции была доля в размере 76% в уставном капитале ООО «Управляющая компания „Станичная“». Кроме того, на открытом аукционе не удалось найти покупателей на автоприцеп за 70 тысяч рублей и гараж за 300 тысяч рублей. Все активы уже выставлялись на продажу, но и тогда покупателей не нашлось.
Дубровский-младший объявлен банкротом в январе 2022 года. Общая сумма его долга составляет 1,3 млрд рублей. Также признаны банкротами глава семьи Борис Дубровский и семейная компания «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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