Самолет должен был вылететь в 16:50
В аэропорту Салехарда задерживают рейс в Екатеринбург. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
«Задержан рейс ЛА 122 в Екатеринбург», — указано в онлайн-табло аэропорта Салехарда. Самолет должен был вылететь в 16:50.
Причина задержки не известна. Оперативно дозвониться в аэропорт ямальской столицы не удалось.
Онлайн-табло аэропорта
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямала 11 декабря ожидается сильный ветер, метель и морозы. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.
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