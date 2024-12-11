В аэропорту Салехарда задерживают рейс в Екатеринбург

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Самолет должен был вылететь в 16:50
Самолет должен был вылететь в 16:50 Фото:

В аэропорту Салехарда задерживают рейс в Екатеринбург. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

«Задержан рейс ЛА 122 в Екатеринбург», — указано в онлайн-табло аэропорта Салехарда. Самолет должен был вылететь в 16:50.

Причина задержки не известна. Оперативно дозвониться в аэропорт ямальской столицы не удалось.

Онлайн-табло аэропорта
Онлайн-табло аэропорта
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямала 11 декабря ожидается сильный ветер, метель и морозы. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. 

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В аэропорту Салехарда задерживают рейс в Екатеринбург. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта. «Задержан рейс ЛА 122 в Екатеринбург», — указано в онлайн-табло аэропорта Салехарда. Самолет должен был вылететь в 16:50. Причина задержки не известна. Оперативно дозвониться в аэропорт ямальской столицы не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямала 11 декабря ожидается сильный ветер, метель и морозы. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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