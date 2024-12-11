Депутаты захотели лично повлиять на увольнение главы Центробанка

В Госдуму поступил законопроект, разрешающий членам парламента обращаться к президенту РФ Владимиру Путину для снятия главы Центробанка. Инициатива была выдвинута депутатами от «Справедливой России — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.
«Депутаты от „Справедливой России — За правду“ во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве парламентариев обращаться к президенту для снятия главы ЦБ», — передает РИА Новости. Отмечается, что такой запрос будет возможен, если его поддержат 90 депутатов (всего их в ГД 450).
Ранее Миронов выразил недовольство действиями ЦБ, заявив, что главный банк страны «гробит экономику» за счет возможного повышения ключевой ставки до 23%. По его словам, это мешает выполнению гособоронзаказов и перекредитованию военно-промышленного комплекса.
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