Депутаты захотели лично повлиять на увольнение главы Центробанка

В Госдуму поступил законопроект о праве депутатов снимать главу ЦБ с должности
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Депутаты Госдумы смогут обращаться к Путину для снятия главы ЦБ с должности
Депутаты Госдумы смогут обращаться к Путину для снятия главы ЦБ с должности Фото:

В Госдуму поступил законопроект, разрешающий членам парламента обращаться к президенту РФ Владимиру Путину для снятия главы Центробанка. Инициатива была выдвинута депутатами от «Справедливой России — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

«Депутаты от „Справедливой России — За правду“ во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве парламентариев обращаться к президенту для снятия главы ЦБ», — передает РИА Новости. Отмечается, что такой запрос будет возможен, если его поддержат 90 депутатов (всего их в ГД 450).

Ранее Миронов выразил недовольство действиями ЦБ, заявив, что главный банк страны «гробит экономику» за счет возможного повышения ключевой ставки до 23%. По его словам, это мешает выполнению гособоронзаказов и перекредитованию военно-промышленного комплекса.

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В Госдуму поступил законопроект, разрешающий членам парламента обращаться к президенту РФ Владимиру Путину для снятия главы Центробанка. Инициатива была выдвинута депутатами от «Справедливой России — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. «Депутаты от „Справедливой России — За правду“ во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект о праве парламентариев обращаться к президенту для снятия главы ЦБ», — передает РИА Новости. Отмечается, что такой запрос будет возможен, если его поддержат 90 депутатов (всего их в ГД 450). Ранее Миронов выразил недовольство действиями ЦБ, заявив, что главный банк страны «гробит экономику» за счет возможного повышения ключевой ставки до 23%. По его словам, это мешает выполнению гособоронзаказов и перекредитованию военно-промышленного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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