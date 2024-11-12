Депутаты Госдумы заявили, что Центробанк «гробит экономику»

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Сергей Миронов заявил, что действия ЦБ РФ с ключевой ставкой ставят экономику России под угрозу
Сергей Миронов заявил, что действия ЦБ РФ с ключевой ставкой ставят экономику России под угрозу Фото:

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов сообщил, что Банк России «гробит экономику» страны из-за возможного повышения ключевой ставки до 23%. По его словам, военно-промышленный комплекс (ВПК) теперь должен перекредитоваться, чтобы отдать долги, однако из-за этого иногда не получается выполнять гособоронзаказы. 

«Вопрос: Центробанк, вы что делаете? Вы гробите нашу экономику сегодня, когда военно-промышленный комплекс вынужден перекредитовываться под любые проценты, чтобы отдать долги, и получается, что они иногда не могут выполнить оборонный заказ, а Центробанк говорит: а мы тут боремся с инфляцией», — заявил Миронов. Его слова передает RTVI. 

Он ответил на свой же вопрос о действия ЦБ РФ, говоря, что регулятор выполняет инструкции Международного валютного фонда (МВФ). Также заявление Банка России о повышении ключевой ставки для борьбы с уровнем инфляции Миронов назвал «полным бредом». 

Помимо прочего, лидер фракции СЗРП заявил, что российское правительство пытается максимально улучшить экономическую ситуацию в стране, в особенности производство оборонной продукции. В это время Центробанк при повышении ключевой ставки «ставит палки в колеса», в связи с чем нужно наводить порядок, отметил Сергей Миронов. 

Ранее зампред регулятора Андрей Заботкин сообщил, что ЦБ РФ снова может повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По его словам, такая политика повлияет на замедление инфляции, но не на перспективы экономического роста. 

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов сообщил, что Банк России «гробит экономику» страны из-за возможного повышения ключевой ставки до 23%. По его словам, военно-промышленный комплекс (ВПК) теперь должен перекредитоваться, чтобы отдать долги, однако из-за этого иногда не получается выполнять гособоронзаказы.  «Вопрос: Центробанк, вы что делаете? Вы гробите нашу экономику сегодня, когда военно-промышленный комплекс вынужден перекредитовываться под любые проценты, чтобы отдать долги, и получается, что они иногда не могут выполнить оборонный заказ, а Центробанк говорит: а мы тут боремся с инфляцией», — заявил Миронов. Его слова передает RTVI.  Он ответил на свой же вопрос о действия ЦБ РФ, говоря, что регулятор выполняет инструкции Международного валютного фонда (МВФ). Также заявление Банка России о повышении ключевой ставки для борьбы с уровнем инфляции Миронов назвал «полным бредом».  Помимо прочего, лидер фракции СЗРП заявил, что российское правительство пытается максимально улучшить экономическую ситуацию в стране, в особенности производство оборонной продукции. В это время Центробанк при повышении ключевой ставки «ставит палки в колеса», в связи с чем нужно наводить порядок, отметил Сергей Миронов.  Ранее зампред регулятора Андрей Заботкин сообщил, что ЦБ РФ снова может повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По его словам, такая политика повлияет на замедление инфляции, но не на перспективы экономического роста. 
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