Власти ХМАО создадут совет по духовно-нравственному воспитанию граждан

Власти ХМАО планируют создать Совет по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию граждан. В него войду представители власти, общественники и ветераны, сообщается на сайте правительства региона.
«На ближайшем заседании Правительства подпишу постановление о создании организационного органа, который будет включать в себя не только представителей органов власти, но и представителей общественных организаций, ветеранских организаций, которые сегодня реализуют Указ Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей», — сказал губернатор Руслан Кухарук на окружном этапе форума Рождественских образовательных чтений.
Задачей Совета станет разработка предложений по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Создание методических рекомендаций, контента, выдвижение различных инициатив для духовного, нравственного и патриотического воспитания югорчан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!