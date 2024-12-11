Власти ХМАО создадут совет по духовно-нравственному воспитанию граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО будет создан совет по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан
В ХМАО будет создан совет по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан Фото:

Власти ХМАО планируют создать Совет по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию граждан. В него войду представители власти, общественники и ветераны, сообщается на сайте правительства региона.

«На ближайшем заседании Правительства подпишу постановление о создании организационного органа, который будет включать в себя не только представителей органов власти, но и представителей общественных организаций, ветеранских организаций, которые сегодня реализуют Указ Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей», — сказал губернатор Руслан Кухарук на окружном этапе форума Рождественских образовательных чтений.

Задачей Совета станет разработка предложений по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Создание методических рекомендаций, контента, выдвижение различных инициатив для духовного, нравственного и патриотического воспитания югорчан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО планируют создать Совет по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию граждан. В него войду представители власти, общественники и ветераны, сообщается на сайте правительства региона. «На ближайшем заседании Правительства подпишу постановление о создании организационного органа, который будет включать в себя не только представителей органов власти, но и представителей общественных организаций, ветеранских организаций, которые сегодня реализуют Указ Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей», — сказал губернатор Руслан Кухарук на окружном этапе форума Рождественских образовательных чтений. Задачей Совета станет разработка предложений по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Создание методических рекомендаций, контента, выдвижение различных инициатив для духовного, нравственного и патриотического воспитания югорчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...