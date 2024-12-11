Путин: Пермь в числе мировых лидеров по внедрению ИИ в концепцию «Умный город»

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Владимир Путин похвалил достижения Перми
Владимир Путин похвалил достижения Перми Фото:

Владимир Путин отметил, что Пермь занимает одну из лидирующих позиций по внедрению искусственного интеллекта в концепцию «Умный город». Об этом он сообщил в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту.

«Москва — один из мировых лидеров по внедрению ИИ в концепцию „Умный город“. Также лидерами являются Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», — сообщил президент на конференции.

Концепция «Умный город» — инновационный проект по созданию комфортной городской среды. Система «Умный город» работает в пермском крае не первый год. В Чернушке на базе ИИ работает котельная. Также в Перми проходил пятый форум «Умный город», который ежегодно организовывает Минстрой РФ.

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Владимир Путин отметил, что Пермь занимает одну из лидирующих позиций по внедрению искусственного интеллекта в концепцию «Умный город». Об этом он сообщил в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту. «Москва — один из мировых лидеров по внедрению ИИ в концепцию „Умный город“. Также лидерами являются Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», — сообщил президент на конференции. Концепция «Умный город» — инновационный проект по созданию комфортной городской среды. Система «Умный город» работает в пермском крае не первый год. В Чернушке на базе ИИ работает котельная. Также в Перми проходил пятый форум «Умный город», который ежегодно организовывает Минстрой РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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