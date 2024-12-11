Путин: Пермь в числе мировых лидеров по внедрению ИИ в концепцию «Умный город»

Владимир Путин отметил, что Пермь занимает одну из лидирующих позиций по внедрению искусственного интеллекта в концепцию «Умный город». Об этом он сообщил в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту.
«Москва — один из мировых лидеров по внедрению ИИ в концепцию „Умный город“. Также лидерами являются Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», — сообщил президент на конференции.
Концепция «Умный город» — инновационный проект по созданию комфортной городской среды. Система «Умный город» работает в пермском крае не первый год. В Чернушке на базе ИИ работает котельная. Также в Перми проходил пятый форум «Умный город», который ежегодно организовывает Минстрой РФ.
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