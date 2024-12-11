В ХМАО появился telegram-канал, где травят школьников и учителей

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В Нижневартовске анонимы создали группу в telegram для травли школьников и учителей
В Нижневартовске анонимы создали группу в telegram для травли школьников и учителей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) появилась анонимная telegram-группа, в котором травят школьников и учителей. Полиция начала проверку.

«У школьников появилась новая анонимная группа в Telegram, где травят одноклассников и учителей. Больше всего участников из 12 школы», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Информацию об этом каналу сообщил один из подписчиков группы, который увидел публикацию о своем знакомом и пригрозил администраторам полицией. По его словам, группа с оскорблениями уже удалена, однако остались скриншоты. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что полиция проводит проверку по данному факту.

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В Нижневартовске (ХМАО) появилась анонимная telegram-группа, в котором травят школьников и учителей. Полиция начала проверку. «У школьников появилась новая анонимная группа в Telegram, где травят одноклассников и учителей. Больше всего участников из 12 школы», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Информацию об этом каналу сообщил один из подписчиков группы, который увидел публикацию о своем знакомом и пригрозил администраторам полицией. По его словам, группа с оскорблениями уже удалена, однако остались скриншоты. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что полиция проводит проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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