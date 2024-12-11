Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня на Рождество

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Зеленский отказал Орбану в просьбе прекратить огонь
Зеленский отказал Орбану в просьбе прекратить огонь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии прекратить огонь и совершить обмен военнопленными на Рождество. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, Зеленский отверг эту инициативу», — заявил Орбан. Его слова приводит издание Mandiner.

Сегодня, 11 декабря, Орбан провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили украинский вопрос, экономическое сотрудничество между странами и затронули последние события в Сирии. Так, по словам Орбана, сейчас идут самые опасные недели украинского конфликта. Он также выразил заинтересованность в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой дипломатическим путем. Для этого он пообещал задействовать собственные контакты с западными лидерами.

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Глава Украины Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии прекратить огонь и совершить обмен военнопленными на Рождество. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, Зеленский отверг эту инициативу», — заявил Орбан. Его слова приводит издание Mandiner. Сегодня, 11 декабря, Орбан провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили украинский вопрос, экономическое сотрудничество между странами и затронули последние события в Сирии. Так, по словам Орбана, сейчас идут самые опасные недели украинского конфликта. Он также выразил заинтересованность в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой дипломатическим путем. Для этого он пообещал задействовать собственные контакты с западными лидерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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