Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня на Рождество

Глава Украины Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии прекратить огонь и совершить обмен военнопленными на Рождество. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, Зеленский отверг эту инициативу», — заявил Орбан. Его слова приводит издание Mandiner.
Сегодня, 11 декабря, Орбан провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили украинский вопрос, экономическое сотрудничество между странами и затронули последние события в Сирии. Так, по словам Орбана, сейчас идут самые опасные недели украинского конфликта. Он также выразил заинтересованность в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой дипломатическим путем. Для этого он пообещал задействовать собственные контакты с западными лидерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.