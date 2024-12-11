Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров — прим. URA.RU) будет производиться… с учетом всех индексаций», — сообщается на сайте Соцфонда РФ.
Ранее доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов заявлял, что в 2025 году россиян ожидают значительные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения. Страховые пенсии увеличатся из-за инфляции, изменится прожиточный минимум, а также расширятся соцгарантии и льготы.
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