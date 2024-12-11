11 декабря 2024

Стало известно, кому повысят пенсию в 2025 году в России

Соцфонд РФ: индексация пенсий составит 7,3% для работающих пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии будут повышены на 7,3%
Пенсии будут повышены на 7,3% Фото:

Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров — прим. URA.RU) будет производиться… с учетом всех индексаций», — сообщается на сайте Соцфонда РФ.

Ранее доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов заявлял, что в 2025 году россиян ожидают значительные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения. Страховые пенсии увеличатся из-за инфляции, изменится прожиточный минимум, а также расширятся соцгарантии и льготы.

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Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. «Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров — прим. URA.RU) будет производиться… с учетом всех индексаций», — сообщается на сайте Соцфонда РФ. Ранее доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов заявлял, что в 2025 году россиян ожидают значительные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения. Страховые пенсии увеличатся из-за инфляции, изменится прожиточный минимум, а также расширятся соцгарантии и льготы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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