Жизнь за пределами ключевой ставки и тайные значения брошек: главе ЦБ Набиуллиной исполнился 61 год

Эльвира Набиуллина празднует 61 год

29 октября 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина на посту главы ЦБ поставила амбициозные цели, которые успешно выполнила Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Банка России Эльвира Набиуллина 29 октября празднует 61 год. Она заняла нынешний пост в 2013 году и с этого времени провела стабилизацию банковской системы России, страна перешла к политике плавающего курса рубля и многое другое. За свои действия Набиуллина получает и критику, и похвалу, но это не останавливает главу ЦБ в активном укреплении экономики РФ. Что известно о карьере и личной жизни Эльвиры Набиуллиной, и что обозначают ее традиционные брошки на мероприятиях — в материале URA.RU. Юность и профессиональный путь Набиуллиной Эльвира Набиуллина родилась в Уфе 29 октября 1963 года. Ее отец был водителем, а мать работала на заводе. В школьные годы Набиуллина училась на «отлично», а в 1986 году она окончила экономический факультет Московского государственного университета. В 1990 году выпустилась из аспирантуры. Эльвира Набиуллина стала председателем ЦБ РФ в 2013 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Профессиональную деятельность Эльвира Набиуллина начала в 1994 году, заняв должность советника в Экспертном институте РСПП. Однако уже через несколько месяцев она перешла на работу в Минэкономики России, где сначала была заместителем начальника департамента экономической реформы, а затем возглавила департамент. В 1997 году Набиуллина стала заместителем министра экономического развития. Ее карьера в правительстве была прервана на короткий период, в течение которого она работала в Промторгбанке и Евроазиатской рейтинговой службе, а также занимала пост вице-президента Центра стратегических разработок. В 2000 году Эльвира Набиуллина вернулась в Минэкономики в качестве первого заместителя министра экономического развития и торговли, проработав там до 2003 года. В 2007 году женщина была назначена министром экономического развития и торговли, сменив на этом посту нынешнего руководителя Сбербанка Германа Грефа. В этот же год она окончила Йельский университет в США по программе лидерства. В мае 2012 года стала советником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам. В 2013 году Эльвиру Набиуллину назначили председателем Центрального банка России, где она продолжает работать на данный момент. ЦБ при председательстве Набиуллиной В 2024 году Набиуллина повысила ключевую ставку до 21% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сентябре 2013 года Центральный Банк ввел ключевую ставку как основной инструмент монетарной политики. Этот показатель изменялся в зависимости от экономической конъюнктуры, достигнув максимума в 2022 году на уровне 20% годовых. По состоянию на конец октября 2024 года ключевая ставка составляет 21% годовых. С 10 ноября 2014 года Центробанк перешел к политике свободно плавающего курса рубля. В течение последующих семи лет, начиная с 2015 года, регулятор не осуществлял продажу валюты для поддержания курса национальной валюты. По словам председателя ЦБ РФ, такой подход позволяет снижать негативное воздействие внешних экономических факторов. После отказа от фиксированного курса рубля, ЦБ РФ сконцентрировал усилия на таргетировании инфляции. Профессиональные факты Глава ЦБ поставила перед собой амбициозную цель — провести очистку и стабилизацию банковской системы страны. В течение первых четырех лет ее руководства были аннулированы лицензии более чем у 500 банков и небанковских кредитных организаций. До ее назначения на эту должность в 2013 году в России функционировало 894 банка. Основная задача этой меры — укрепить доверие населения к банковской системе, гарантируя возврат вложенных средств. В журнале Forbes Набиуллина не раз входила в список самых влиятельных женщин в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эльвира Набиуллина стала первой женщиной, возглавившей Центральный банк страны из «Большой восьмерки». Помимо прочего, кроме русского языка, она свободно владеет английским и французским. Также она обладает музыкальными способностями: Набиуллина окончила музыкальную школу по классу фортепиано. За свои достижения Набиуллина получила международное признание: в 2015 году она была названа лучшим председателем Центрального Банка мира по версии журнала Euromoney. Также она неоднократно входила в список ста самых влиятельных женщин мира по версии американского издания Forbes. В ноябре 2023 года Набиуллина была включена в рейтинг Politico в категории «разрушители» за значительный вклад в укрепление экономики России.

В 2022 году Набиуллину включили в санкционные списки Австралии, Канады, США и Великобритании. После завершения ее срока на посту главы Центробанка портрет Эльвиры Набиуллиной займет свое место среди портретов других руководителей этого учреждения, хранящихся в Банке России. Личная жизнь Эльвиры Набиуллиной Эльвира Набиуллина вышла замуж за Ярослава Кузьминова. Их знакомство произошло в период обучения в аспирантуре МГУ, где мужчина преподавал на кафедре истории и народного хозяйства. Впоследствии Ярослав стал основателем Высшей школы экономики. В 1988 году у супругов родился сын Василий, который, следуя примеру отца, также посвятил себя академической карьере. Тайна знаменитых брошек Глава ЦБ РФ на каждое мероприятие надевает разные брошки, чем вызывает обсуждения в СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Интересы председателя ЦБ РФ известна своим чувством стиля и любовью к украшениям, в частности, к брошам, которые она носит в уникальном экземпляре на каждом публичном мероприятии. С 2020 года броши превратились в символические послания: в марте, на пике пандемии COVID-19, Набиуллина выбрала брошь в форме неваляшки. В СМИ это трактовали как отражение нестабильности мировой экономики и одновременно стабильности экономической политики России. В июне 2020 года брошь в форме голубя, надетая Набиуллиной, символизировала поддержку бизнеса, сопровождаясь снижением ключевой ставки до исторического минимума в 4,5%. В 2023 году на форуме «Один пояс — один путь» глава Центробанка заменила традиционную брошь на значок участника, это вызвало активные обсуждения в СМИ и общественных кругах. В значимых общественных акциях Эльвира Набиуллина также принимает активное участие. Она стала «крестной матерью» ледокола «Урал», торжественно разбив бутылку шампанского о его борт при спуске на воду. В честь ледоколов ЦБ РФ выпустил серию памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная именно «Уралу». Набиуллина также участвовала в промо-клипе новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, где она исполнила несколько строк из песни «Владивосток-2000». Критика и похвала в адрес Набиуллиной Набиуллину «терзали» в Госдуме за повышение ключевой ставки Повышение ключевой ставки в 2024 году вызвало критику в сторону Набиуллиной Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Госдумы Денис Кравченко поделился своими впечатлениями о том, как глава Банка России выступала перед парламентариями при объявлении повышения ключевой ставки до 21%. «Она показала уверенность в своих действиях, но мы все надеемся, что она точно осознает весь объем ответственности», — отметил он. Депутат критически отозвался о резком повышении ключевой ставки Банка России. При этом в Госдуме, помимо Кравченко, некоторые депутаты также были недовольны повышением ставки. «21% — это, конечно, печально для экономики. Я искренне надеюсь, что Эльвира Набиуллина понимает свои действия. Она образованный человек. Она регулярно посещает Государственную думу, где мы задаем ей вопросы и, прошу прощения за выражение, проводим расспросы. Она обосновывает свои решения, опираясь на данные. Мы обсуждаем ее аргументы. Недавно министр экономического развития представил прогноз на следующий год, согласно которому ожидается почти двукратное снижение темпов роста экономики. Это, разумеется, вызывает озабоченность», — заявил Кравченко в интервью «Царьграду». Он добавил, что, согласно предположениям, в 2024 году российская экономика вырастет на 3,8%, что превышает показатели по США и Европе. Также он отметил стабильный рост экономики в стране за последние несколько лет, который происходит, несмотря на все сложности. Вучич назвал Набиуллину гениальной Президент Сербии Александр Вучич назвал Эльвиру Набиуллину гением, потому что та предотвратила обрушение цен на российском рынке. В ответ на это заявление председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что слово «гений», возможно, звучит чересчур. При этом, по его словам, глава ЦБ РФ является без сомнений высококлассным экспертом, который обладает профессионализмом и сильным характером. Благодаря ей финансовая система России стабильно функционирует, несмотря на все внешние сложности со стороны западных стран. Аксаков также добавил в интервью NEWS.ru , что Набиуллина эффективно контролирует уровень инфляции и умело управляет ключевой ставкой для сдерживания инфляционных ожиданий. При этом ключевая ставка корректируется в разумных пределах, убежден он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 29 октября празднует 61 год. Она заняла нынешний пост в 2013 году и с этого времени провела стабилизацию банковской системы России, страна перешла к политике плавающего курса рубля и многое другое. За свои действия Набиуллина получает и критику, и похвалу, но это не останавливает главу ЦБ в активном укреплении экономики РФ. Что известно о карьере и личной жизни Эльвиры Набиуллиной, и что обозначают ее традиционные брошки на мероприятиях — в материале URA.RU. Эльвира Набиуллина родилась в Уфе 29 октября 1963 года. Ее отец был водителем, а мать работала на заводе. В школьные годы Набиуллина училась на «отлично», а в 1986 году она окончила экономический факультет Московского государственного университета. В 1990 году выпустилась из аспирантуры. Профессиональную деятельность Эльвира Набиуллина начала в 1994 году, заняв должность советника в Экспертном институте РСПП. Однако уже через несколько месяцев она перешла на работу в Минэкономики России, где сначала была заместителем начальника департамента экономической реформы, а затем возглавила департамент. В 1997 году Набиуллина стала заместителем министра экономического развития. Ее карьера в правительстве была прервана на короткий период, в течение которого она работала в Промторгбанке и Евроазиатской рейтинговой службе, а также занимала пост вице-президента Центра стратегических разработок. В 2000 году Эльвира Набиуллина вернулась в Минэкономики в качестве первого заместителя министра экономического развития и торговли, проработав там до 2003 года. В 2007 году женщина была назначена министром экономического развития и торговли, сменив на этом посту нынешнего руководителя Сбербанка Германа Грефа. В этот же год она окончила Йельский университет в США по программе лидерства. В мае 2012 года стала советником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам. В 2013 году Эльвиру Набиуллину назначили председателем Центрального банка России, где она продолжает работать на данный момент. В сентябре 2013 года Центральный Банк ввел ключевую ставку как основной инструмент монетарной политики. Этот показатель изменялся в зависимости от экономической конъюнктуры, достигнув максимума в 2022 году на уровне 20% годовых. По состоянию на конец октября 2024 года ключевая ставка составляет 21% годовых. С 10 ноября 2014 года Центробанк перешел к политике свободно плавающего курса рубля. В течение последующих семи лет, начиная с 2015 года, регулятор не осуществлял продажу валюты для поддержания курса национальной валюты. По словам председателя ЦБ РФ, такой подход позволяет снижать негативное воздействие внешних экономических факторов. После отказа от фиксированного курса рубля, ЦБ РФ сконцентрировал усилия на таргетировании инфляции. Глава ЦБ поставила перед собой амбициозную цель — провести очистку и стабилизацию банковской системы страны. В течение первых четырех лет ее руководства были аннулированы лицензии более чем у 500 банков и небанковских кредитных организаций. До ее назначения на эту должность в 2013 году в России функционировало 894 банка. Основная задача этой меры — укрепить доверие населения к банковской системе, гарантируя возврат вложенных средств. Эльвира Набиуллина стала первой женщиной, возглавившей Центральный банк страны из «Большой восьмерки». Помимо прочего, кроме русского языка, она свободно владеет английским и французским. Также она обладает музыкальными способностями: Набиуллина окончила музыкальную школу по классу фортепиано. За свои достижения Набиуллина получила международное признание: в 2015 году она была названа лучшим председателем Центрального Банка мира по версии журнала Euromoney. Также она неоднократно входила в список ста самых влиятельных женщин мира по версии американского издания Forbes. В ноябре 2023 года Набиуллина была включена в рейтинг Politico в категории «разрушители» за значительный вклад в укрепление экономики России. В 2022 году Набиуллину включили в санкционные списки Австралии, Канады, США и Великобритании. После завершения ее срока на посту главы Центробанка портрет Эльвиры Набиуллиной займет свое место среди портретов других руководителей этого учреждения, хранящихся в Банке России. Эльвира Набиуллина вышла замуж за Ярослава Кузьминова. Их знакомство произошло в период обучения в аспирантуре МГУ, где мужчина преподавал на кафедре истории и народного хозяйства. Впоследствии Ярослав стал основателем Высшей школы экономики. В 1988 году у супругов родился сын Василий, который, следуя примеру отца, также посвятил себя академической карьере. Интересы председателя ЦБ РФ известна своим чувством стиля и любовью к украшениям, в частности, к брошам, которые она носит в уникальном экземпляре на каждом публичном мероприятии. С 2020 года броши превратились в символические послания: в марте, на пике пандемии COVID-19, Набиуллина выбрала брошь в форме неваляшки. В СМИ это трактовали как отражение нестабильности мировой экономики и одновременно стабильности экономической политики России. В июне 2020 года брошь в форме голубя, надетая Набиуллиной, символизировала поддержку бизнеса, сопровождаясь снижением ключевой ставки до исторического минимума в 4,5%. В 2023 году на форуме «Один пояс — один путь» глава Центробанка заменила традиционную брошь на значок участника, это вызвало активные обсуждения в СМИ и общественных кругах. В значимых общественных акциях Эльвира Набиуллина также принимает активное участие. Она стала «крестной матерью» ледокола «Урал», торжественно разбив бутылку шампанского о его борт при спуске на воду. В честь ледоколов ЦБ РФ выпустил серию памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная именно «Уралу». Набиуллина также участвовала в промо-клипе новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, где она исполнила несколько строк из песни «Владивосток-2000». Депутат Госдумы Денис Кравченко поделился своими впечатлениями о том, как глава Банка России выступала перед парламентариями при объявлении повышения ключевой ставки до 21%. «Она показала уверенность в своих действиях, но мы все надеемся, что она точно осознает весь объем ответственности», — отметил он. Депутат критически отозвался о резком повышении ключевой ставки Банка России. При этом в Госдуме, помимо Кравченко, некоторые депутаты также были недовольны повышением ставки. «21% — это, конечно, печально для экономики. Я искренне надеюсь, что Эльвира Набиуллина понимает свои действия. Она образованный человек. Она регулярно посещает Государственную думу, где мы задаем ей вопросы и, прошу прощения за выражение, проводим расспросы. Она обосновывает свои решения, опираясь на данные. Мы обсуждаем ее аргументы. Недавно министр экономического развития представил прогноз на следующий год, согласно которому ожидается почти двукратное снижение темпов роста экономики. Это, разумеется, вызывает озабоченность», — заявил Кравченко в интервью «Царьграду». Он добавил, что, согласно предположениям, в 2024 году российская экономика вырастет на 3,8%, что превышает показатели по США и Европе. Также он отметил стабильный рост экономики в стране за последние несколько лет, который происходит, несмотря на все сложности. Президент Сербии Александр Вучич назвал Эльвиру Набиуллину гением, потому что та предотвратила обрушение цен на российском рынке. В ответ на это заявление председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что слово «гений», возможно, звучит чересчур. При этом, по его словам, глава ЦБ РФ является без сомнений высококлассным экспертом, который обладает профессионализмом и сильным характером. Благодаря ей финансовая система России стабильно функционирует, несмотря на все внешние сложности со стороны западных стран. Аксаков также добавил в интервью NEWS.ru, что Набиуллина эффективно контролирует уровень инфляции и умело управляет ключевой ставкой для сдерживания инфляционных ожиданий. При этом ключевая ставка корректируется в разумных пределах, убежден он.