Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина на инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. Об этом сообщает телеканал CBS News.
«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным СМИ, мероприятие может посетить и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вернуться на пост главы государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.
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