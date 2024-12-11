11 декабря 2024

Для молодежи в России хотят создать единую программу по борьбе с тревогой

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти каждый десятый подросток избегает социальной активности
Почти каждый десятый подросток избегает социальной активности Фото:

Создать программу помощи подросткам по преодолению тревоги и одиночества предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

«Почти каждый десятый молодой человек в России не учится, не работает и избегает социальной активности. Это не просто личный выбор, а потенциальная угроза для будущего нашей экономики и общества. Подобная программа поможет молодым людям преодолеть одиночество, тревогу, а также деструктивные социальные идеологии», — цитирует RT.

Чернышов также заявил о необходимости усиления программ профориентации в школах. По его мнению, подобный проект позитивно скажется на молодежи и даст ей возможность внести вклад в развитие страны.

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Создать программу помощи подросткам по преодолению тревоги и одиночества предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. «Почти каждый десятый молодой человек в России не учится, не работает и избегает социальной активности. Это не просто личный выбор, а потенциальная угроза для будущего нашей экономики и общества. Подобная программа поможет молодым людям преодолеть одиночество, тревогу, а также деструктивные социальные идеологии», — цитирует RT. Чернышов также заявил о необходимости усиления программ профориентации в школах. По его мнению, подобный проект позитивно скажется на молодежи и даст ей возможность внести вклад в развитие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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