Для молодежи в России хотят создать единую программу по борьбе с тревогой

Создать программу помощи подросткам по преодолению тревоги и одиночества предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
«Почти каждый десятый молодой человек в России не учится, не работает и избегает социальной активности. Это не просто личный выбор, а потенциальная угроза для будущего нашей экономики и общества. Подобная программа поможет молодым людям преодолеть одиночество, тревогу, а также деструктивные социальные идеологии», — цитирует RT.
Чернышов также заявил о необходимости усиления программ профориентации в школах. По его мнению, подобный проект позитивно скажется на молодежи и даст ей возможность внести вклад в развитие страны.
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