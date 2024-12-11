Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов

Государственный институт русского языка имени А. С . Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки России.
«Руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие [на включение в перечень] в адрес Минобрнауки. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С . Пушкина не поступало», — сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
Ранее правительство России утвердило перечень госучреждений, проводящих экзамены по русскому языку в качестве иностранного. Документ опубликовали 10 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошли 92 образовательных учреждения по всей стране. При этом семь регионов страны выступили за проверку знаний русского языка приезжими иностранцами.
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