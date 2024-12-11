11 декабря 2024

Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены по русскому у мигрантов

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Институт Пушкина не направил согласие на включение в перечень для приема экзаменов
Институт Пушкина не направил согласие на включение в перечень для приема экзаменов Фото:

Государственный институт русского языка имени А. С . Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие [на включение в перечень] в адрес Минобрнауки. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С . Пушкина не поступало», — сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Ранее правительство России утвердило перечень госучреждений, проводящих экзамены по русскому языку в качестве иностранного. Документ опубликовали 10 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошли 92 образовательных учреждения по всей стране. При этом семь регионов страны выступили за проверку знаний русского языка приезжими иностранцами.

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Государственный институт русского языка имени А. С . Пушкина не вошел в перечень госучреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки России. «Руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие [на включение в перечень] в адрес Минобрнауки. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С . Пушкина не поступало», — сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Ранее правительство России утвердило перечень госучреждений, проводящих экзамены по русскому языку в качестве иностранного. Документ опубликовали 10 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошли 92 образовательных учреждения по всей стране. При этом семь регионов страны выступили за проверку знаний русского языка приезжими иностранцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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