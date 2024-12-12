Жители ЯНАО могут получить 7 миллионов для переезда в Тюменскую область

Жители ЯНАО, которые хотят переехать в Тюменскую область, смогут получить социальную выплату для покупки жилья. Ее предельный размер составит семь миллионов рублей, сообщается в проекте постановления правительства региона.
«Нормативно правовой акт предусматривает изменение в программу в части уточнения категории граждан-участников и исключения работающих граждан… Также устанавливается предельный размер социальной выплаты — семь миллионов рублей», — написано в документе.
Среди тех, кто имеет право на получение соцвыплаты: ямальцы, проживающие в аварийках, ветераны боевых действий, жители малых населенных пунктов Ямала, пенсионеры, инвалиды первой, второй групп и инвалиды детства. Также уточняется, что для того, чтобы претендовать на выплату, человек должен был начать проживать в округе до 2005 года. Постановление вступит в силу не ранее 1 января 2025 года.
В ходе визита в Ноябрьск губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил о том, что участникам СВО будут выплачивать по 500 тысяч рублей на покупку жилья со вторичного рынка. Эта мера поддержки начнет действовать с 1 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.