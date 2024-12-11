Одиозный депутат из ХМАО станет официальным борцом с коррупцией после отставки коллеги-наркомана

В городской думе Урая (ХМАО) изменится состав комиссии по противодействию коррупции. В нее войдет депутат Леонард Насибуллин, известный по многочисленным судебным процессам с сотрудниками городской администрации и ее подведомственным учреждениям. Источник URA.RU в местном истеблишменте рассказал, что одиозный депутат займет место, освободившееся после ухода его коллеги Артема Кукушкина, попавшегося силовикам на употреблении наркотиков.
«В состав комиссии по противодействию коррупции войдет Насибуллин. Он займет место, освободившееся после отставки его коллеги Кукушкина, который добровольно сложил мандат после драки на нарковечеринке», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника агентства, Насибуллин раньше тоже принимал участие в заседаниях комиссии, но не на регулярной основе. «Он замещал Кукушкина в его отсутствие. Планируется, что вопрос об исключении Кукушкина из состава комиссии и включении в нее Насибуллина дума рассмотрит 18 декабря», — уточнил источник.
В думу Урая направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало об отставке депутата Кукушкина, устроившего драку на вечеринке с наркотиками. Он добровольно отказался от мандата.
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