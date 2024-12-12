В Техасе самолет сел на трассу и протаранил три автомобиля. Видео

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Самолет развалился на две части
Самолет развалился на две части Фото:

В Техасе, США, самолет Piper PA-31 приземлился на трассу. Воздушное судно врезалось в три автомобиля и раскололось пополам. Об этом сообщает NBC News.

«Самолет Piper PA-31 сел на трассу, врезался в три авто и развалился пополам в Техасе», — говорится в материале. В результате инцидента пострадали четыре человека, на борту был только пилот.

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В Техасе, США, самолет Piper PA-31 приземлился на трассу. Воздушное судно врезалось в три автомобиля и раскололось пополам. Об этом сообщает NBC News. «Самолет Piper PA-31 сел на трассу, врезался в три авто и развалился пополам в Техасе», — говорится в материале. В результате инцидента пострадали четыре человека, на борту был только пилот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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