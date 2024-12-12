Самолет развалился на две части
В Техасе, США, самолет Piper PA-31 приземлился на трассу. Воздушное судно врезалось в три автомобиля и раскололось пополам. Об этом сообщает NBC News.
«Самолет Piper PA-31 сел на трассу, врезался в три авто и развалился пополам в Техасе», — говорится в материале. В результате инцидента пострадали четыре человека, на борту был только пилот.
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