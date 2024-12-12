Экс-сотрудник СБУ рассказал о бывших украинских военных в составе ВС РФ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: в составе ВС РФ сражаются украинцы

12 декабря 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

На стороне России воюют украинский военные Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах ВС РФ в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса сражаются бывшие украинские военные. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Есть такое подразделение, воюет сейчас на красноармейском (покровском), южнодонецком направлениях — батальон имени Максима Кривоноса. Это подразделение создано полностью из бывших военнослужащих украинской армии», — сообщил Прозоров в разговоре с ТАСС. По его словам, отряд имеет гораздо больше личного состава, чем один стандартный батальон, и не испытывает проблем с пополнением резервов. Бывший сотрудник СБУ также заявил, что известны случаи, когда военные Украины переходили в плен целыми подразделениями. Так, в конце ноября в Курской области сразу 22 солдата ВСУ сдались в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах ВС РФ в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса сражаются бывшие украинские военные. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Есть такое подразделение, воюет сейчас на красноармейском (покровском), южнодонецком направлениях — батальон имени Максима Кривоноса. Это подразделение создано полностью из бывших военнослужащих украинской армии», — сообщил Прозоров в разговоре с ТАСС. По его словам, отряд имеет гораздо больше личного состава, чем один стандартный батальон, и не испытывает проблем с пополнением резервов. Бывший сотрудник СБУ также заявил, что известны случаи, когда военные Украины переходили в плен целыми подразделениями. Так, в конце ноября в Курской области сразу 22 солдата ВСУ сдались в плен.