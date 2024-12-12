Экс-сотрудник СБУ рассказал о бывших украинских военных в составе ВС РФ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: в составе ВС РФ сражаются украинцы
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На стороне России воюют украинский военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рядах ВС РФ в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса сражаются бывшие украинские военные. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Есть такое подразделение, воюет сейчас на красноармейском (покровском), южнодонецком направлениях — батальон имени Максима Кривоноса. Это подразделение создано полностью из бывших военнослужащих украинской армии», — сообщил Прозоров в разговоре с ТАСС. По его словам, отряд имеет гораздо больше личного состава, чем один стандартный батальон, и не испытывает проблем с пополнением резервов.

Бывший сотрудник СБУ также заявил, что известны случаи, когда военные Украины переходили в плен целыми подразделениями. Так, в конце ноября в Курской области сразу 22 солдата ВСУ сдались в плен.

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В рядах ВС РФ в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса сражаются бывшие украинские военные. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Есть такое подразделение, воюет сейчас на красноармейском (покровском), южнодонецком направлениях — батальон имени Максима Кривоноса. Это подразделение создано полностью из бывших военнослужащих украинской армии», — сообщил Прозоров в разговоре с ТАСС. По его словам, отряд имеет гораздо больше личного состава, чем один стандартный батальон, и не испытывает проблем с пополнением резервов. Бывший сотрудник СБУ также заявил, что известны случаи, когда военные Украины переходили в плен целыми подразделениями. Так, в конце ноября в Курской области сразу 22 солдата ВСУ сдались в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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