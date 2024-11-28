В Курской области украинские военные массово сдаются в плен

ТАСС: 22 солдата ВСУ сдались в плен в Курской области
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Группа из 22 украинских военных сложила оружие перед ВС РФ
Группа из 22 украинских военных сложила оружие перед ВС РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области зафиксирована массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ. В плен сдались 22 украинских военных. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — заявил представитель силовых структур в интервью ТАСС. Это подтверждает информацию о значительном числе военнослужащих, выбравших капитуляцию.

Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеоматериалы, на которых запечатлен момент пленения украинских военнослужащих. Видео показывает группу мужчин в камуфляжной одежде, сидящих в помещении со связанными за спиной руками и заклеенными глазами. Военный аналитик утверждает, что многие украинские солдаты стремятся капитулировать, однако опасаются жестоких действий со стороны своих командиров.

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В Курской области зафиксирована массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ. В плен сдались 22 украинских военных. Об этом сообщили в силовых структурах. «Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — заявил представитель силовых структур в интервью ТАСС. Это подтверждает информацию о значительном числе военнослужащих, выбравших капитуляцию. Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеоматериалы, на которых запечатлен момент пленения украинских военнослужащих. Видео показывает группу мужчин в камуфляжной одежде, сидящих в помещении со связанными за спиной руками и заклеенными глазами. Военный аналитик утверждает, что многие украинские солдаты стремятся капитулировать, однако опасаются жестоких действий со стороны своих командиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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