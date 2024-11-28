В Курской области зафиксирована массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ. В плен сдались 22 украинских военных. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — заявил представитель силовых структур в интервью ТАСС. Это подтверждает информацию о значительном числе военнослужащих, выбравших капитуляцию.
Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеоматериалы, на которых запечатлен момент пленения украинских военнослужащих. Видео показывает группу мужчин в камуфляжной одежде, сидящих в помещении со связанными за спиной руками и заклеенными глазами. Военный аналитик утверждает, что многие украинские солдаты стремятся капитулировать, однако опасаются жестоких действий со стороны своих командиров.
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