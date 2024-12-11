11 декабря 2024

Маршрут популярного автобуса изменится в Челябинске. Схема

В Челябинске автобус №24 изменит маршрут
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Виды города. Челябинск, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, снегопад, городской транспорт, автотранспорт
Автобус №24 поедет до ЖК «Ньютон» (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 13 декабря автобус №24 переводится на регулируемый тариф, также изменится его маршрут. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Автобус №24 (ЖК „Ньютон“ — ЧМК) в Челябинске с 13 декабря переводится на регулируемый тариф и меняет маршрут», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Автобус не будет следовать до сада «Мичуринец», зато поедет в новый жилой комплекс «Ньютон».

Автобус №24 проследует по улицам: Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Чичерина, далее по Комсомольскому и Свердловскому проспектам. В Металлургическом районе он поедет по улицам Черкасской, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, 60 лет Октября.

На линии ежедневно будут работать 18 автобусов большого класса. Интервал движения составит 8-12 минут.

В Челябинске после модернизации депо №2, которую проводит компания «Синара», будут запущены новые троллейбусные маршруты. Об этом ранее рассказал губернатор Алексей Текслер во время прямой линии.

Новая схема движения автобуса №24 в Челябинске
Новая схема движения автобуса №24 в Челябинске

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В Челябинске с 13 декабря автобус №24 переводится на регулируемый тариф, также изменится его маршрут. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Автобус №24 (ЖК „Ньютон“ — ЧМК) в Челябинске с 13 декабря переводится на регулируемый тариф и меняет маршрут», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Автобус не будет следовать до сада «Мичуринец», зато поедет в новый жилой комплекс «Ньютон». Автобус №24 проследует по улицам: Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Чичерина, далее по Комсомольскому и Свердловскому проспектам. В Металлургическом районе он поедет по улицам Черкасской, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, 60 лет Октября. На линии ежедневно будут работать 18 автобусов большого класса. Интервал движения составит 8-12 минут. В Челябинске после модернизации депо №2, которую проводит компания «Синара», будут запущены новые троллейбусные маршруты. Об этом ранее рассказал губернатор Алексей Текслер во время прямой линии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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