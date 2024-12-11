Вдове предложили везти тело пермского бойца СВО домой самостоятельно

Тело пермяка Антона Ротегова, погибшего на спецоперации, доставили в Ижевск, а семье сообщили, что далее родственники сами должны перевезти его на родину для похорон. Как рассказывает вдова погибшего и волонтеры АНО «Молот», за транспортировку ритуальная компания запросила 140 тысяч рублей.
«Звонок в „Содействие“ принес неожиданную новость: тело погибшего оказалось вовсе не в Перми, а в Ижевске — и родственникам теперь нужно либо везти его из соседнего региона самим, либо оплатить ритуальщикам транспортировку в размере 140 тысяч рублей», — пишет perm.aif.ru. Вдова бойца и волонтеры обратились за помощью в военкомат. Там лишь предложили воспользоваться услугами «Пермского военно-мемориального комплекса», которые стоили семь тысяч рублей.
Родственников это не устроило, и они написали заявления на имя военкома Игоря Головкина с требованием доставить тело в Пермь и в полицию о нарушении прав военнослужащего. Через несколько дней тело Антона Ротегова доставили в Пермь. Но конфликт не завершился — военком Игорь Головкин написал обращение на имя главы Перми Эдуарда Соснина, заявив о «провокационном поведении и безнравственных действиях» волонтеров АНО «Молот» во время похорон военнослужащих.
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