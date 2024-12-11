11 декабря 2024

Вдове предложили везти тело пермского бойца СВО домой самостоятельно

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Тело бойца привезли для похорон после многочисленных скандалов (архивное фото)
Тело бойца привезли для похорон после многочисленных скандалов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тело пермяка Антона Ротегова, погибшего на спецоперации, доставили в Ижевск, а семье сообщили, что далее родственники сами должны перевезти его на родину для похорон. Как рассказывает вдова погибшего и волонтеры АНО «Молот», за транспортировку ритуальная компания запросила 140 тысяч рублей.

«Звонок в „Содействие“ принес неожиданную новость: тело погибшего оказалось вовсе не в Перми, а в Ижевске — и родственникам теперь нужно либо везти его из соседнего региона самим, либо оплатить ритуальщикам транспортировку в размере 140 тысяч рублей», — пишет perm.aif.ru. Вдова бойца и волонтеры обратились за помощью в военкомат. Там лишь предложили воспользоваться услугами «Пермского военно-мемориального комплекса», которые стоили семь тысяч рублей.

Родственников это не устроило, и они написали заявления на имя военкома Игоря Головкина с требованием доставить тело в Пермь и в полицию о нарушении прав военнослужащего. Через несколько дней тело Антона Ротегова доставили в Пермь. Но конфликт не завершился — военком Игорь Головкин написал обращение на имя главы Перми Эдуарда Соснина, заявив о «провокационном поведении и безнравственных действиях» волонтеров АНО «Молот» во время похорон военнослужащих.

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Тело пермяка Антона Ротегова, погибшего на спецоперации, доставили в Ижевск, а семье сообщили, что далее родственники сами должны перевезти его на родину для похорон. Как рассказывает вдова погибшего и волонтеры АНО «Молот», за транспортировку ритуальная компания запросила 140 тысяч рублей. «Звонок в „Содействие“ принес неожиданную новость: тело погибшего оказалось вовсе не в Перми, а в Ижевске — и родственникам теперь нужно либо везти его из соседнего региона самим, либо оплатить ритуальщикам транспортировку в размере 140 тысяч рублей», — пишет perm.aif.ru. Вдова бойца и волонтеры обратились за помощью в военкомат. Там лишь предложили воспользоваться услугами «Пермского военно-мемориального комплекса», которые стоили семь тысяч рублей. Родственников это не устроило, и они написали заявления на имя военкома Игоря Головкина с требованием доставить тело в Пермь и в полицию о нарушении прав военнослужащего. Через несколько дней тело Антона Ротегова доставили в Пермь. Но конфликт не завершился — военком Игорь Головкин написал обращение на имя главы Перми Эдуарда Соснина, заявив о «провокационном поведении и безнравственных действиях» волонтеров АНО «Молот» во время похорон военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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